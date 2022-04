https://cz.sputniknews.com/20220420/americky-pruzkumny-letoun-p8-sledoval-kriznik-moskva-par-hodin-pred-mimoradnou-udalosti-18205284.html

Americký průzkumný letoun P8 sledoval křižník Moskva pár hodin před mimořádnou událostí

Průzkumný letoun Boeing P8 Poseidon amerického letectva hlídkoval nad Černým mořem 13. dubna, píše list The Times s odkazem na nejmenované zdroje. 20.04.2022, Sputnik Česká republika

Podle publikace průzkumník v 16:27 při letu nad pobřežím Černého moře v Rumunsku vypnul transpondér a zmizel z radaru. Letadlo nebylo sledováno další tři hodiny. V 19:23 byl spatřen 70 km od křižníku Moskva, poté opět zmizel z radaru a odletěl na základnu do Itálie. Krátce nato začaly přicházet první zprávy o požáru na lodi. 14. dubna se raketový křižník potopil při odtahu do přístavu.Minulý týden Sputnik psal o tom, že při tažení do přístavu určení křižník ztratil stabilitu kvůli poškození trupu, k němuž došlo během požáru v důsledku detonace munice.Posádka křižníku byla evakuována na lodě Černomořské flotily, které se nacházely poblíž v této v oblasti.Dříve Ministerstvo obrany RF uvedlo, že následkem požáru na raketovém křižníku Moskva vybuchla munice, loď byla vážně poškozena. Zdroj požáru byl lokalizován. Nebyl tam žádný otevřený oheň.Příčina požáru je v šetření.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

