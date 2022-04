https://cz.sputniknews.com/20220420/bojovnici-azovu-se-mohli-podilet-na-unosu-bloggera-z-usa-18204189.html

Bojovníci Azovu se mohli podílet na únosu bloggera z USA

Bojovníci Azovu se mohli podílet na únosu bloggera z USA

Bojovníci v Rusku zakázané organizace pluk Azov se mohli podílet na únosu amerického bloggera chilského původu Gonzala Lira.

Lira, který žije po dlouhou dobu na Ukrajině, se neozývá od 15. dubna. Jeho příbuzní a známí se domnívají, že se stal obětí únosců z řad bojovníků nacionalistických praporů. Důvodem k této domněnce se stala aktivita Gonzala, který se nacházel v Charkově a informoval o průběhu bojových akcí.Informace, kterou dával ve svých video šotech, často neodpovídala oficiální verzi kyjevských úřadů. Ve svých šotech se nebál obviňovat ukrajinské nacionalisty ze zločinů, které páchají proti civilnímu obyvatelstvu.Několik dní před svým zmizením zveřejnil Lira na svém Twitteru zprávu, v níž uvedl jména několika ukrajinských novinářů, kteří byli zatčeni SBU nebo prostě zmizeli beze stopy kvůli své občanské pozici, která se neshodovala s oficiálním názorem kyjevských úřadů. Upozornil přitom na to, že v případě, že se neozve v průběhu 12 a více hodin, může být také zařazen na tento seznam.Přiznání vinyNěkolik dní po zmizení Liry se začaly objevovat nepřímé důkazy podílu na jeho zmizení členů organizace ukrajinských nacionalistů pluk Azov, která je v RF zakázaná. Jde mj. o skupinu Sergeje (Loďmistra) Korotkicha – náčelníka rozvědky Azovu.Korotkich je absolventem minské školy KGB, na Ukrajinu přijel v roce 2014 a připojil se k nacionalistickým útvarům, které se účastnily bojů na Donbasu. Bocman si brzy našel na Ukrajině vlivného ochránce v osobě tehdejšího ministra vnitra Ukrajiny Arsena Avakova. Poté šel rychle nahoru.Na svém Twitteru Bocman zveřejnil několik zpráv, v nichž zjevně narážel na to, že se členové Azovu podíleli na únosu Gonzala Liry.„Je to legrace, že Chilana Gonzala Liru chytil člověk s přezdívkou Chile. V každém případě doufejme, že se na Telegramu brzy objeví video s useknutím hlavy,“ napsal Korotkich na svém účtu 18. dubna.O několik hodin dříve jiný tweet Bocmana také zjevně narážel na podíl bojovníka s krycím jménem Chile na únosu občana USA.„Kdo ví, kde se nachází Gonzalo Lira, ukažte, prosím, svalovcovi,“ napsal Korotkich a na fotografii pózuje s bojovníky Azovu, mezi nimiž je také Chile, který dělá charakterické gesto.„Hrdinové“ s velkou praxíU osobnosti Serhije Velička přezdívaného Chile bychom se měli pozastavit zvlášť. Stejně jako mnozí jiní ukrajinští členové Azovu pochází z řad fanoušků fotbalového klubu Metallist. Stejně jako mnozí jeho „kolegové“ se zúčastnil událostí na Majdanu a později ve složení nacionalistického praporu Azov se zapojil do bojových akcí na východě Ukrajiny.Po ukončení aktivních bojových akcí se vrátil do Charkova, kde se spolu s věrnými přáteli zabýval vydíráním, vymáháním a jinou podobnou „společenskou činností“.Po zahájení ruské speciální operace se ukázal Chile na videozáznamu s popravou ruských válečných zajatců. Bocmanův tým se vyznamenal také hromadnou vraždou civilistů ve městě Buča, z níž ukrajinská propaganda obvinila uspěchaně ruskou armádu.Rezidentův omylJe příznačné, že po zveřejnění „neopatrných“ komentářů týkajících se osudu Gonzala Liry Bocman rychle smazal svůj účet na Twitteru, screenshoty s jeho nedvojsmyslnými narážkami se už ale na webu rozšířily.Pozornost veřejnosti, které se dostalo Bocmanovi a Chileovi, se jim může draze vyplatit, zejména s ohledem na jejich podíl na jiných halasných válečných zločinech. Kyjevský režim může usoudit, že tyto osoby, o něž může projevit zájem americká spravedlnost, znají mnoho toho, co by Kyjev nerad prozradil. V takovém případě se mohou na Telegramu brzy objevit zcela jiné záběry s „odvážnými hrdiny“, kteří se stali oběťmi všudypřítomných ruských diverzních a výzvědných skupin.

