Konečná o petici proti plynu z RF: S prosbou zastavit konflikt na Ukrajině se obraťte na Zelenského

Konečná o petici proti plynu z RF: S prosbou zastavit konflikt na Ukrajině se obraťte na Zelenského

V České republice se objevila petice, jejíž signatáři požadují zastavení nákupu ruského plynu a ropy. Petici podepsali například někdejší ombudsmanka Anna... 20.04.2022, Sputnik Česká republika

Signatáři mají totiž za to, že Rusko ze zisků za ropu a plyn financuje speciální operaci na Ukrajině, „vraždění civilních obyvatel, bombardování nemocnic“ atd. Parlamentní listy se zeptaly několika dalších odborníků a politiků, co si o této petici myslí. K celé situaci se vyjádřila také předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná. Svůj komentář k petici sdílela na svém účtu na sociální síti.Signatáři chtějí zastavit konflikt na Ukrajině, ale nevědí, jak toho dosáhnout, proto považují za nejlepší se vzdát svého pohodlí a sáhnout hlouběji do svých kapes.„Žádáme vás, abyste rozhodli o ukončení nákupu plynu a ropy z Ruska. Žádáme vás, abyste ukončení odběru prosazovali v Evropské unii. A také vás žádáme, abyste zvýšené životní náklady pomohli nést těm spoluobčanům, jimž může další zvýšení cen ohrozit důstojnou životní úroveň. Válečná agrese Putinova režimu ohrožuje nás všechny. Pomozme ji zastavit aspoň tím, že ji přestaneme financovat!“ uvádí se dál.Co si o tomto nápadu myslí Kateřina Konečná?Dále ve svém komentáři dodala, že když někdo chce zastavit konflikt na Ukrajině, tak by se s tímto požadavkem měl obrátit na ukrajinského prezidenta Zelenského, který se prořekl, že je ve válce od roku 2014 a také na všechny, kteří roztáčejí spirálu zbrojení.Tento komentář rozpoutal zajímavou diskuzi mezi uživateli sociálních sítí. Mnozí si dobře uvědomují, že konflikt na Ukrajině trvá déle než od února loňského roku.„Byla jeho fotka a jeho slova, že 44 000 vycvičených vojáků tam bojuje už 8 let. Takže válku začal Putin v únoru letos?“ ptá se Miloslava Brázdová.Další uvádějí, že by je zajímala reakce na to, až se ukáže, že vše je trochu jinak, než to prezentují západní média.„Samozřejmě, On Putin a Babiš mohou za vše špatné a Zelenskyj a Fiala jsou mecenáši a spasitelé – bohužel se neví koho. Je to hnus. Všichni pomáhají jedné straně a jsem zvědavý, co by se stalo, kdyby se ukázalo, že vše je trochu jinak, než nám naše média a politici říkají. Rád bych se toho okamžiku dožil. Možná pak budou tvrdit, že byli pomýlení?“ píše Jozef Pepíček Halušic.Další uživatelé také zmiňují přítomnost britských vojáků na Ukrajině.V komentářích však přišla řada také na otázku ruského plynu a ropy.„Tak kdejaký příklad si bereme ze Západu, tedy mimo jejich platy, ale že jsou i umírnění v jednání, že myslí na budoucnost svých obyvatel, aby neklekl jejich průmysl, výroba, aby měli teplo, na čem si uvařit, to nám vzorem není,“ tvrdí Miloslava Brázdová.Další si myslí, že signatáři asi nemají problémy s financemi.„Asi si ti rádoby umělci, pan Rumpl a bláznivá Šabatová neuvědomují, že převážná většina národa bydlí v panelácích a nemají ani ten průměrný plat. O průmyslu ani nemluvím,“ zapojuje se do diskuze Ivana Vacková.Jiní se na ukrajinskou otázku dívají z ekonomického hlediska.„Jediné, o co v tomto konfliktu Západu a USA jde, je položit Rusko ekonomicky, převzít jeho trhy a dodávat vše o 100 % dráž!“ míní Petr Novák.Uživatelé rovněž poznamenali, že umělci vodu kážou a pijí víno.Pořád hlasitěji se ozývají názory, že česká vláda neslouží českému národu.„Nevím, komu slouží naše vláda, pro koho tohle dělá, co jim kdo nasliboval, teda myslím si, že ČR je zneužívaná ve prospěch těch, kteří podporují válku, dodávají zbraně, munici, tudíž podporují zabíjení lidí a naše vláda je v tom podporuje snad nejvíc po Amících. Tahle vláda nás uvedla na nejnebezpečnější místo v Evropě, obětovala nás. Uvedla do bídy,“ rozčiluje se Dagmar Škodová.Jiní si myslí, že nejlepším příkladem, jak se postavit k ukrajinské krizi, je Maďarsko.„Orbánovo Maďarsko je nám skvělým názorným příkladem, jak maximálně efektivně lze řešit ukrajinskou a potažmo i energetickou krizi!“ míní Vladislav Pamula.

