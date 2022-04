https://cz.sputniknews.com/20220420/nemecka-ombudsmanka-se-vyslovila-proti-bojkotu-ruskeho-umeni-a-kultury-18201309.html

Německá ombudsmanka se vyslovila proti bojkotu ruského umění a kultury

Německá ombudsmanka se vyslovila proti bojkotu ruského umění a kultury

Německá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Luise Amtsbergová (Zelení) se vyjádřila proti bojkotu „ruského umění a kultury“. 20.04.2022, Sputnik Česká republika

„Není správné se vůči Rusům chovat jakkoli nepřátelsky, nebo je obviňovat z války,“ prohlásila ombudsmanka v rozhovoru pro list Neue Osnabrücker Zeitung a dodala, že by nebylo správné „přestat navštěvovat ruské restaurace nebo bojkotovat ruské umění a kulturu“.Politička nabádala ke „vzájemné komunikaci rovněž v oblasti umění a kultury“. Amtsbergová tvrdí, že považuje za „zcela nesprávné, že obchody údajně stahují z regálů díla spisovatelů Dostojevského a Tolstého“.Německá Rada ministrů již dříve odmítla obvinění z rusofobie, kterou předtím oznámili účastníci několika dubnových protestů v Německu. Konkrétně se v Hannoveru konala motoristická rally pod heslem Proti podněcování etnické nenávisti, obtěžování a diskriminaci ruského obyvatelstva. Ve Frankfurtu se konala demonstrace Proti nenávisti a diskriminaci rusky mluvících spoluobčanů/Proti válce – Za mír. Podobné akce se konaly ve Stuttgartu a Lübecku.V Německu byly zaznamenány útoky na ruská zařízení a obchody, které souvisejí s událostmi na Ukrajině, uvedla 9. dubna pro Welt am Sonntag ministryně vnitra Nancy Feserová. Přitom šéf spolkového oddělení kriminální policie Holger Münch už koncem března sdělil, že je týdně evidováno nejméně 200 trestných činů proti rusky mluvícím občanům Německa - od urážek a vyhrožování až po fyzické násilí a poškozování majetku.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

