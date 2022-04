https://cz.sputniknews.com/20220420/posadit-do-tanku-do-kyjeva-nemci-pozadali-o-vyhosteni-ukrajinskeho-velvyslance-18203958.html

„Posadit do tanku do Kyjeva.“ Němci požádali o vyhoštění ukrajinského velvyslance

„Posadit do tanku do Kyjeva.“ Němci požádali o vyhoštění ukrajinského velvyslance

Čtenáři německého listu Die Welt kritizovali ukrajinského velvyslance Andrije Melnyka za nespokojenost s „nedostatečnou“ pomocí Německa kyjevskému režimu. 20.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-20T22:08+0200

2022-04-20T22:08+0200

2022-04-20T22:08+0200

svět

německo

ukrajina

zbraně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/853/24/8532481_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_126ff4e5d75f66faecdb58e42106aa0a.jpg

Mnoho komentátorů žádalo o vyhoštění diplomata, který se podle jejich názoru nezabývá svými přímými povinnostmi, ale neoprávněnými útoky na kancléře Olafa Scholze, jenž odmítl dodat Kyjevu těžké zbraně.„Melnyku, běž domů,“ píše Bernd H.Někteří čtenáři si všimli, že Melnyk dokonce přesně uvedl, jaké typy zbraní by Berlín podle jeho názoru mohl a měl poslat na Ukrajinu: 400 obrněných transportérů Marder, z nichž asi sto slouží k výcviku, a téměř 800 obrněných transportérů Fuchs.„Ani jsem nevěděl, že jsme se pro Ukrajinu stali obchodem na gauči. Dostávají to, co jim Scholz dává, a měli by za to být vděční. Tečka. Už teď děláme hodně pro zemi, které nic nedlužíme, a pak je takové chování absolutně nepřijatelné,“ prohlašuje Sara K.„Na tuto drzost existuje jen jedna odpověď: okamžité vyhoštění!“ uzavírá Anja N.

https://cz.sputniknews.com/20220419/sluzba-bezpecnosti-ukrajiny-pripravuje-monstrozni-provokaci-v-odeske-oblasti-18199649.html

německo

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, ukrajina, zbraně