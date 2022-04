Míč je na straně Kyjeva. Rusko předalo Ukrajině dokument s jasnými formulacemi, prohlásili v Kremlu

https://cz.sputniknews.com/20220420/rusko-predalo-ukrajine-dokument-s-jasnymi-formulacemi-prohlasili-v-kremlu-18204790.html

Rusko předalo Ukrajině návrh dokumentu s jasným zněním, míč je na straně Kyjeva, řekl Peskov. 20.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-20T16:14+0200

Rusko předalo Ukrajině návrh dokumentu s jasnými propracovanými formulacemi, míč je na straně Kyjeva, oznámil novinářům mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov.Podotkl, že se ukrajinská strana neustále uchyluje do vlastních dříve zkoordinovaných stanovisek, od vlastních slov, a neustále je mění. Z hlediska efektivity jednání to má „velmi špatné následky“, dodal mluvčí ruského prezidenta.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

