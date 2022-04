https://cz.sputniknews.com/20220420/rusti-vojaci-nasli-stab-uzemni-obrany-ve-skole-v-chersonu-18203011.html

Ruští vojáci našli štáb územní obrany ve škole v Chersonu

Ruští vojáci našli štáb územní obrany ve škole v Chersonu

Ruská armáda našla velitelství jednotky územní obrany v Chersonu, které se nacházelo ve škole. Ředitelka uvedla, že byli pod pohrůžkou vyhnáni. 20.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-20T10:04+0200

2022-04-20T10:04+0200

2022-04-20T10:04+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

chersonská oblast

škola

osvobození

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/817/47/8174779_0:210:2000:1335_1920x0_80_0_0_860aa381f0f23e7e91b438326ec6bf5d.jpg

Ruští vojáci našli štáb jednotky územní obrany Ukrajiny v jedné škole v Chersonu, oznámilo Ministerstvo obrany RF.Ruští vojáci budovu prohlédli, přesvědčili se o tom, že nebyla zaminována, a odvezli z ní všechno, co by mohlo být nebezpečné. Pak byla škola předána administrativě. Jak oznámila ředitelka Taťjana Vasjuninová, ukrajinští vojáci převlečení do civilu vtrhli do školy 24. února.„Začali se rychle usídlovat v učebnách, vnášeli tam nějaké krabice, věci, jakési zařízení a velké balíky. Vyhnali mě ze školy pod pohrůžkou popravy… Otevírali různé místnosti, učebny a ubytovávali se tam,“ řekla žena.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

https://cz.sputniknews.com/20220419/rusti-vojaci-v-charkovske-oblasti-zadrzeli-skupinu-rabujicich--18200712.html

chersonská oblast

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chersonská oblast, škola, osvobození