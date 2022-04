https://cz.sputniknews.com/20220420/soud-odsoudil-assange-k-smrti-prohlasil-sefredaktor-wikileaks-18205061.html

Soud odsoudil Assange k smrti, prohlásil šéfredaktor Wikileaks

Soud odsoudil Assange k smrti, prohlásil šéfredaktor Wikileaks

Oznámením příkazu k vydání zakladatele WikiLeaks Juliana Assange do Spojených států mu londýnský soud de facto vynesl rozsudek smrti, uvedl šéfredaktor... 20.04.2022, Sputnik Česká republika

Westminsterský městský soud v Londýně vynesl příkaz k vydání zakladatele WikiLeaks Juliana Assange do Spojených států, kde mu hrozí 175 let vězení.Rovněž zdůraznil, že Assangeův život je nyní v rukou britské ministryně vnitra Priti Patelové a britského premiéra Borise Johnsona.„Mají moc to zastavit, zachránit život a zastavit tento útok na svobodu tisku,“ prohlásil.Assangeova obhajoba má do 18. května předložit své argumenty ministru vnitra, aby ho nevydal do Spojených států.Julian AssangeSpojené státy obviňují Assange z prozrazení utajovaných informací. Celkem mu hrozí až 175 let vězení.V roce 2010 zveřejnil novinář Julian Assange materiály ministerstva zahraničí a ministerstva obrany USA – diplomatickou korespondenci a informace o vojenských operacích v Iráku a Afghánistánu. Včetně informací o válečných zločinech USA.

