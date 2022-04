https://cz.sputniknews.com/20220420/takze-azov-bude-u-nasich-hranic-cechy-vydesil-navrh-polsko-ukrajinske-unie-18202381.html

Takže AZOV bude u našich hranic! Čechy vyděsil návrh polsko-ukrajinské unie

Takže AZOV bude u našich hranic! Čechy vyděsil návrh polsko-ukrajinské unie

Poslankyně SPD Karla Maříková na sociálních sítích sdělila, že Poláci a Ukrajinci projednávají možnost sjednocení a vytvoření unie, tato zpráva znepokojila... 20.04.2022, Sputnik Česká republika

Maříková uvedla, že existuje možnost vytvoření Polsko-ukrajinské unie, a že se o tom dokonce už i hlasovalo na kongresu místních samospráv, svoje tvrzení podložila odkazem na článek na portálu tn.nova.cz.Příspěvek vyvolal bouři komentářů od znepokojených sledujících.„Takže AZOV bude u našich hranic!!!!!! Tak to bude hodně rodin nešťastných!!!!!!!!!!!“ rozčiluje se Margita Kuncarova.Další sledující připomíná Polákům nebezpečí podobných rozhodnutí:Zazněly i další názory:„...takže NATO (vlastně USA) na hranicích s Ruskem? Co víc mohou pro USA udělat? Oni se tím vlastně hlásí k tomu, že chtějí 3. světovou válku!“ rozhořčuje se Jaroslav Červenka.Sledující jsou rovněž překvapeni z toho, jak jednoduše lze vstoupit do Evropské unie a Severoatlantické aliance.„Tak konečně přišli na to, jak UA rychle dostat do Unie a NATO,“ podotýká Karel Carva.„V tom případě nemusí Ukrajina dávat přihlášku do EU a NATO. Bude tam automaticky jako Polská kolonie,“ prohlašuje Lucie Varbanovova.„To už se všichni zbláznili? Jen ať se to nedozví náš pětislepenec,“ píše Petr Tichy.„Tak toto je plán...a pak nás sežerou jako jednohubku k vodce i se sousedním čaputovským,“ praví Josef Dlouhý.

