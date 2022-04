https://cz.sputniknews.com/20220421/darovane-s-300-uz-neexistuju--mozno-nasim-vladnym-klamarom-tento-tah-asi-nevysiel-18210088.html

Darované S-300 už neexistujú – možno. Našim vládnym klamárom tento ťah asi nevyšiel

Mňa môže niekto dva krát oklamať, tretí krát to už nedokáže, pretože mu na to nedám príležitosť. Toto pravidlo od istého času prísne dodržujem. To pramení z... 21.04.2022, Sputnik Česká republika

Viem, že politici klamú krížom-krážom, aby si upevnili vysokú dôveru a znovuzvolenie. Žiaľ, podľa ich vzoru tak konajú aj mnohí občania. Spomeňme na v Prahe zadržaného Ágha odsúdeného v prípade falšovania zmeniek, ktorý deň predtým s bohorovnosťou tvrdil, že je v Anglicku a príde až vo štvrtok. No, ale verejná lož mala teraz veľmi krátke nohy, keď ho niekto nabonzoval, ako cestuje rýchlikom z Bratislavy do Prahy. Je jasné, že tomuto človeku už nikto neverí (že podal odvolanie, že nie je vinný vo falšovaní zmeniek) a v ničom neuverí do konca života.A to isté tvrdím aj o politikoch, ktorí nás vehementne klamali o nevývoze systému S 300 na Ukrajinu. Predseda parlamentu tvrdil, že vývoz obranného systému nepripadá do úvahy, Sulík tvrdil čosi podobné. Tu si len dám trochu do súvislosti minulosť. Vekslák používa klamstvo ako pracovnú metódu na to, aby vás obral o peniaze. A podnikateľ, ktorý si sám sebe predá majetok firmy za facku a raňajkuje 13 krát s Kočneromn a povie len, to bol dobrý predaj štátnej inštitúcie a že sa mýlil v Kočnerovi a nič neovplyvňoval, tak jemu mám ešte veriť? A jeho vykúpenie je, že sa ospravedlnil!?Vrcholom všetkého je minister Naď trčiaci z americkej „ríše“. V relácii Na telo plus 6. apríla očividne klamal, že S-300 na Ukrajinu nepošleme. Klamal aj v tom momente, keď mu moderátor pustil zábery z nakladania vojenského komplexu.A zrazu bum! 8.apríla, teda dva dni nato, zahraničné agentúry oznámili, že slovenské S 300 sú už na Ukrajine, pričom práve preprava trvá minimálne dva dni. Minister Naď je v mojich očiach neuveriteľný klamár prichytený pri čine. Ľutujem, že na klamstvo neexistuje paragraf. To by dostal za toto možno aj 25 rokov väzenia! Oklamal totiž celý národ (zavádzal vraj kvôli sabotáži u nás)! A nemal v sebe ani tú štipku hanby a v relácii STV O 5 minút 12 zvesela obhajoval ten svoj krok a jeho súputnik moderátor Makara ho nechal rozprávať jedna radosť, čo neumožnil v tej istej relácii opozičnému politikovi Kmecovi. Je neuveriteľné, ako sa moderátor Makara správa k pozvaným hosťom odlišným politickým metrom! Takýto neobjektívny redaktor, ktorému je cudzie slovné spojenie - novinárska česť- nemá čo hľadať v hlavnej diskusnej relácii vysielanej vo verejnoprávnej televízii! Dobre by sa osvedčil iba v čase normalizácie po roku 1969.Rovnako aj Naďov politický šéf nám klamal do očí. Ale u daňového kriminálnika z Trnavy sme si nato zvykli už od jeho začiatku v politike. Spomínate si na fiktívny úplatok 20 miliónov na začiatku jeho politickej kariéry? Nie? Tak si zalistujte v pamäti. A aj na všetky jeho nasledujúce klamstvá. Ak by som ich mal vymenovať, potreboval by som na to niekoľko strán.No a čo náš kazateľ od Satana premiér Heger. Aj on nám klamal o S 300-vkách! A prišiel rachot! V ten istý deň, ako cestoval do Kyjeva, systémy odišli na Ukrajinu. Nehanbí sa pred bohom takto zavádzať celú verejnosť? Asi vycítil v tichosti želanie ducha svätého, ktorý ho riadi, ako spomenul v jednom videu. Bol si tento krok azda požehnať u pápeža, ktorý stále apeluje na to, aby zbrane na Ukrajine stíchli?! Jeho plamenný prejav na opozíciu po návrate z Ukrajiny bol jeho prvý "matovičák"! Asi dostal na Ukrajine infekciu diagnostikovanú ako "nasratismus fantasneuro vulgarismus". Mal by rýchlo telefonovať do Pfizera a opýtať sa, či na ten pliagový zelenovírus nemajú nejakú vakcínu.A ja mám týmto klamárom, ktorých vehementne podporuje aj naša prezidentka, veriť? Veď, tieto klamstvá z úst našich vládnych politikov museli rozčúliť aj tých najvernejších Rusofóbov, ktorí vývoz S 300 schvaľujú. Naďa neospravedlňuje ani utajenosť presunu. Nechceli sme od neho čas a miesto trasy, iba základnú informáciu. Žiaľ, klamstvo smerovalo iba k slovenskému národu, nie k tým, ktorí presun profesionálne sledovali cez satelity.Minister zahraničných vecí Ruska Lavrov vyhlásil, že ak dovezú na Ukrajinu našu batériu S 300, tak sa stanú legitímnym vojenským cieľom. A tak sa asi stalo. V sobotu popoludní som dostal správu, že Kaspická flotila raketou Onyx, ktorá letí rýchlosťou 12-15 Mach za hodinu práve zničila Slovenskom darovaný systém S 300. Myslel som si, že je to fejk. Že by náš dar neprežil ani 24 hodín v cudzej krajine? Nuž a potom mi prišiel link a myslel som si, že je to pravda. Lenže zábery boli z 30. marca. Ukrajinské S-300 zbombardovali rakety. Z vyše 120-tich už zasiahli od začiatku operaci ruské rakety 31 systémov S-300. Zatiaľ o zničení nášho daru nikto zo sveta oficiálne neinformoval, iba ruské Ministerstvo obrany, ale tomu predsa "nemôžeme" uveriť! No verím, že to dlho nepotrvá. Systém S-300 totiž nemá nárok, rovnako ako Patriot zareagovať na ruské rakety novej generácie. No a v nedeľu popoludní mi prišlo video z 10.apríla, ktoré ukazuje ďalšiu rozbitú batériu S-300 s titulkom Slovenská S-300 zničená. Znovu opakujem, zatiaľ o tom oficiálne nikto neinformoval. No a našich darovaných skoro 600 miliónov je pravdepodobne v lufte. A tak výrok s rozhorčením Hegera po návrate z Ukrajiny, že darovaný systém S-300 ochráni tisíce životov, sa zdá byť tliachanie do vetra! Nuž, asi už neochráni. A už sa v pondelok nechal počuť aj náš premiér, že to nie je pravda, že naše S-300-vky sú v poriadku. A po tých klamstvách mu mám veriť? Pán premiér neverím Vám a neuverím Vám už nikdy ani slovo! Vaše slová ma utvrdili v tom, že informácie, ktoré som dostal, sú asi pravdivé!!! Ale má to aspoň jeden ekonomický prínos. Už sa nemusíme o ne starať a nemusíme platiť za jeho údržbu a za jeho likvidáciu o dva a pol roka, čo je naozaj finančný prínos. Ale bezpečnosť Slovenska by mala vládnuť na piedestáli, ak nás totiž niekto napadne, tak vyradí celú ekonomiku a môžeme sa ísť pásť.A rečičky, že Patrioty zastúpia naše S-300-vky sú len čiastočné, pretože tie Patrioty, ako sa v sobotu objavilo v správe, budú na Slovensku iba dočasne. Potvrdil to aj hovorca Pentagonu John Kirby: „Ide o dočasné nasadenie systému „Patriot“, pričom naďalej konzultujeme s vládou SR dlhodobejšie riešenia. Nemôžem vám poskytnúť presný časový rámec,“povedal a odmietol bližšie špecifikovať, aké by tieto riešenia mohli byť. A my na nové protivzdušné systémy peniaze nemáme.Ja neviem, ako Vy, ale táto vládna koalícia stratila u mňa už aj tú poslednú štipku dôvery na to, aby som jej veril. Odteraz jej už neuverím ani slovo, pretože klamú, až sa im z úst práši! A to sa už napraviť nedá, iba čakať, pokým nedovládnu. A čo Vy? Ešte im veríte? A tak som si spomenul na socialistické heslo, ktoré som trochu preonačil. S dnešnou koalíciou na „nie večné časy“ a už nikdy viac!

