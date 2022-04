https://cz.sputniknews.com/20220421/ikea-a-inditex-hledaji-moznost-navratu-do-ruska-18210752.html

IKEA a Inditex hledají možnost návratu do Ruska

Švédský výrobce nábytku IKEA a španělská společnost Inditex, majitelka značek Zara a Bershka, zkoumají možnosti změny logistiky, aby se vrátily na ruský trh... 21.04.2022, Sputnik Česká republika

„Mají velmi zajímavý formát práce. IKEA je těžké opakovat. Ale přesto nechaly otevřená dvě centra, u dvou dokončují výstavbu, nezastavily tedy investice do výstavby. Říkají, že pro ně je důležité, aby měli úplný sortiment, že dnes se to všechno trochu urovná, pochopíme, jak můžeme dovážet produkci, a pak otevřeme prodejny. Tím spíš, že IKEA sama investovala, sama budovala své megamarkety, proto je nechat plavat je zjevně neefektivní věc,“ řekl Jevtuchov v pořadu Lidová otázka.Pokud jde o společnost Inditex, jejíž model spočívá v obnovení kolekce několikrát za sezónu, je také v podobné situaci, pokračoval náměstek ministra. „Proto se samozřejmě chtějí vrátit na náš trh. Když se ale nevrátí, bude v tom také plus, protože vytvoří dobré možnosti pro domácí výrobce,“ řekl Jevtuchov.

