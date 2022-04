https://cz.sputniknews.com/20220421/mariupol-je-osvobozen-v-azovstalu-je-obkliceno-pres-dva-tisice-bojovniku-18208511.html

Mariupol je osvobozen, v Azovstalu je obklíčeno přes dva tisíce bojovníků

Mariupol je osvobozen, v Azovstalu je obklíčeno přes dva tisíce bojovníků

Ruské jednotky a jednotky Lidové milice DLR osvobodily Mariupol, v prostoru podniku Azovstal je obklíčeno na dva tisíce bojovníků, referoval Vladimiru Putinovi... 21.04.2022, Sputnik Česká republika

„Situace ve městě je klidná, dá se zahájit nastolení pořádku, obyvatelstvo se může vrátit do města a k normálnímu životu. Co se týče těch, kdo se schovali v závodu Azovstal a jsou tam důkladně ze všech stran zablokováni, budeme potřebovat tři nebo čtyři dny, abychom tuto práci ukončili,“ řekl ruský ministr obrany.Prezident ale rozkázal zrušení útoku na průmyslový prostor. Zdůraznil, že všem raněným bude poskytnuta kvalifikovaná zdravotní péčeRuské vojenské jednotky a síly DLR obklíčily Mariupol 7. března, od tohoto dne probíhala čistka města. Zbytky nacionalistického pluku Azov, proti jehož příslušníkům bylo v Rusku zahájeno trestí řízení, se ukrývají v Azovstalu.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

