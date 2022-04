https://cz.sputniknews.com/20220421/media-indie-odmitla-prijmout-japonske-letadlo-s-pomoci-pro-ukrajinu-18210410.html

Média: Indie odmítla přijmout japonské letadlo s pomocí pro Ukrajinu

Média: Indie odmítla přijmout japonské letadlo s pomocí pro Ukrajinu

Indie odmítla přijmout letadlo japonských jednotek sebeobrany s humanitární pomocí pro Ukrajinu, uvedla agentura Kyodo. 21.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-21T18:33+0200

2022-04-21T18:33+0200

2022-04-21T18:33+0200

svět

indie

japonsko

pomoc

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/14382530_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88e5adfe859d2dbc57bb65f61f5bf4cd.jpg

Náklad zaslaný přes komisi OSN pro uprchlíky měla paluba doručit do Polska a Rumunska. Jako tranzitní místa k přepravě slouží Indie a Spojené arabské emiráty.Na pracovní úrovni byl problém s Dillí vyřešen, ale 20. dubna indické úřady odmítly letadlo přijmout, vysvětlily to nedostatečnou koordinací. Konečné rozhodnutí padne v pátek.Japonská vládnoucí Liberálně demokratická strana projednávala na své politické radě odmítnutí Indie a nutnost provedení změn ve způsobech doručování.V březnu Tokio předalo Kyjevu nesmrtící obranné prostředky: neprůstřelné vesty, helmy, teplé oblečení, stany, kamery, hygienické prostředky, obědové balíčky a generátory. V úterý japonský ministr obrany Nobuo Kishi oznámil, že je plánováno poslat na Ukrajinu pozorovací drony, masky a protichemické obleky.Indický ministr obrany Rajnath Singh uvedl, že je si Washington vědom toho, že Nové Dillí a Moskva jsou „přirozenými spojenci“ a udržují stabilní vazby, ale zároveň Indie nedovolí, aby její vztahy se třetí zemí negativně ovlivnily „základní národní zájmy USA“.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

https://cz.sputniknews.com/20220421/cesko-zasobuje-neonacisticke-prapory-na-ukrajine-svedci-o-tom-nalez-na-zakladne-azov-18208717.html

https://cz.sputniknews.com/20220419/rusti-vojaci-otevreli-humanitarni-koridor-pro-ukrajinske-vojaky-kteri-jsou-v-zavode-azovstal-18201381.html

indie

japonsko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

indie, japonsko, pomoc, ukrajina