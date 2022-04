https://cz.sputniknews.com/20220421/piratsky-plan-na-ozebraceni-putina-tak-bude-100-naplnen--na-michalkovi-nenechali-nit-suchou--18211122.html

„Pirátský plán na ožebračení Putina tak bude 100% naplněn.“ Na Michálkovi nenechali nit suchou

„Pirátský plán na ožebračení Putina tak bude 100% naplněn.“ Na Michálkovi nenechali nit suchou

Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová Zahradníková reagovala ostrou kritikou na příspěvek poslance Poslanecké sněmovny Jakuba Michálka, jenž ve svém sdělení... 21.04.2022, Sputnik Česká republika

Pirát na sociálních sítích zveřejnil příspěvek, z něhož vyplývá, že snížení spotřeby topení bere osobně jako reakci občanů na jeho dřívější výzvu, argumentovanou tím, že tak by se údajně podle Michálka dalo uškodit Rusku a jejímu prezidentovi.„Děkuji našim občanům, že ztlumili topení jako první. Většina lidí snížila spotřebu a nyní se přidaly i úřady. Není to blbost. Každý stupeň, o který snížíme termostat, znamená snížení spotřeby energie o 6 až 10 %. Šetříme miliony a bereme Putinovi peníze na zabíjení,“ napsal politik a přiložil k příspěvku fotografii, na níž jásá štěstím a má palec nahoru.Zuzana Majerová Zahradníková ovšem tento výrok odměnila nikoliv potleskem, ale komentářem, že pirát „zřejmě vypnul topení a zapomněl zapnout mozek“, přitom rovněž podotkla, že zákonitě vzhledem k jarnímu oteplení by se právě mělo topit méně.Zároveň vyhlásila i soutěž na „nejhloupější výrok“, které by se podle ní vedle výše zmíněného poslance mohly zúčastnit i Pekarová s Černochovou.„Kandidát na nejhloupější výrok se tak zařadil hned vedle předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarové nebo ministryně obrany Černochové. Jaké hodnocení byste mu dali? My dáváme 10/10,“ nadnesla.Kritiky Michálka se ujala i veřejnost. Sledující podotýkali, že ztlumení topení na celém území je logické nikoliv vztahem vůči Rusku, ale dalšími faktory, mezi něž patří jednak příchod jara, jednak zdražení plynu.„Ono to není jen jarem. Jsou to i plody práce pomatenců z EU, kteří ten plyn drasticky zdražili. Nevím, jestli je až tak hloupý či tak arogantní nebo obojí dohromady. Každopádně je to úkaz,“ rozčiluje se Anna Anita Zibnerová.Komentátoři rovněž kritizují i nepromyšlenost podobných výroků.„V cajku, příští zimu budeme topit i svítit svíčkou, no problém,“ nabízí Aja Lošťáková.Zazněla tady i nabídka uzavření výroby pro podporu politikova názoru.„Idiot! A co poradí továrnám, aby se méně vyrábělo nebo aby zavřely úplně?!“ sdělil David Skotak.„Pak je tu ještě možnost, zavřít topení úplně a odjet na dovču, např. na Ukrajinu . . . má podstatně nižší inflaci a taky ceny plynu, nafty, benzínu . . . dodávky má totiž přímo z Ruska. Od brutálního Putina,“ píše Břetislav Přílučík.Rovněž uživatelé komentují hloupost Michálkova výroku.„Ten si tak ztlumil mozek, že jej přímo vypl,“ prohlašuje Zdeněk Chovanec.„Nejde zapnout něco, co tam vůbec není a nikdy nebylo. Tím myslím ten jeho mozek,“ odpovídá Pravoslav Schubert.

