Propaganda pohybujúcich sa a fajčiacich „mŕtvol“ v plastových vakoch pokračuje

Sú veci, o ktorých sa píše ťažko, o ktorých sa klame, o ktorých sa písať nemôže a potom tie, o ktorých sa propagandistuje. Vo vojne to platí niekoľkonásobne... 21.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-21T21:16+0200

2022-04-21T21:16+0200

2022-04-21T21:17+0200

názory

média

propaganda

cenzura

ukrajina

rusko

sankce

Tie tri zostávajúce charakterizujú obmedzené informovanie v mainstreamových médiach. Žiaľ, vojnová propaganda sa nezaoberá vlastnými stratami, ale zveličuje straty vojnových rivalov. Vraví sa, že dookola treba utužovať bojovú morálku. To bolo v dávnych i nedávnych vojnách a je to tak aj teraz.Stretol som dvoch televíznych spravodajských moderátorov mainstreamu a opýtal som sa ich, ako sa cítia, keď vysielajú len ukrajinské „zaručene pravdivé“ správy? Či nesledujú sociálne siete, keď sú tak slepí a nevidia, čo sa deje, čo páchajú ukrajinskí nacionalisti spolu s nacistami? Môžem Vás ubezpečiť, že aj im chodia takéto správy. A unisono odpoveďou bolo iba myknutie plecami so slovami,: „Čo máme robiť?“ naozaj som dostával skvelé odpovede! Vyzerá to tak, že nenavrhujú témy, vôbec nezasahujú do scenára a materiálov, ktoré im pripravia a pritom moderátori majú byť spoluautori vysielania. Takto si za vysoký plat moderátora plnia iba hlásateľskú funkciu, nie moderátorskú!Je zaujímavé, že sa vo vysielaní objavia zábery z mobilov, ak je to výhodné pre politiku EÚ, ale mnoho krát pravda o dva dni vydymí komínom a nie cez obrazovku, pretože pravda a tie informácie, ktoré zaplavujú internet brutálnymi zásahmi na obyvateľoch sa objavia len na sociálnych sieťach. A čo je paradoxné, chvália sa nimi samotní ukrajinskí aktéri.A tak sme videli dve ukrajinské dievčiny, ktorým v telefóne objavili, ako si písali na Telegrame s Rusom. Brutálne ich ukrajinskí vojaci na zemi dokopali do hláv. Videli sme reportéra, za ktorým boli vo vakoch naukladané „mŕtvoly“ a jednej z nich vietor odkryl tvár, tak si "živá mŕtvola" naprávala vak. V ďalšom videu sme videli ďalšiu „ živú mŕtvolu“ vo vaku, ktorá ležala medzi ďalšími na korbe nákladného auta , odokryla si tvár a veselo si pofajčievala. Máme potom veriť ukrajinskej vojnovej propagande? Tie brutálne videá z ukrajinskej strany pribúdajú a pribúdajú. Strieľanie ruských zajatcov do kolien pri vystupovaní z vozidla, vojakom a ďalších brutálností na civilistoch už zverejnila aj CNN. Naozaj otrasné video bolo podrezávanie hrdiel zajatým ruským vojakom. A keďže sa ešte jeden vojak hýbal, dostal pred objektívom tri rany istoty do hlavy.Ukrajinsko - americká propaganda na ohúrenie demokratického sveta vládla aj v Buči. Sfalšované zábery zo satelitu s mŕtvolami na cestách vyvrátil samotný ukrajinský vojak, keď na sociálne siete vypustil zábery tých istých ulíc pri príchode, keď Rusi už opustili Buču. A mŕtvoly, na rovnakej ceste neležali!!! No, ale všetci šéfovia v EÚ odsudzujú ruskú brutalitu na civilistoch. Rozmýšľam nad tým, či by človek s tak chorým mozgom a brutalitou, ktorý zanecháva po sebe takéto vizitky, by dokázal bojovať. A ešte niečo - prečo by nechal mŕtvoly na očiach všetkých na strede cesty so zviazanými rukami??? Logiku to naozaj nedáva! Len preto, aby mali Európski lídri plnú hubu ruskej brutality?Z masakru na civilistoch obvinili Rusov na stanici v Kramatorsku. Zostalo vyše 50 obetí. (Rovnaký scenár s utečencami na stanici a raketami sa odohral predtým aj v Donecku - 22 obetí.). A ukázalo sa, že tí, čo vystrelili raketu, netušili, že zostane skoro v celku jej zadná časť aj s neporušeným identifikačným číslom, podľa ktorej sa dalo jasne identifikovať raketu Točka U, v preklade Bodka U. A tie majú vo výzbroji Ukrajinci a nie Rusi. Ruské rakety Iskander majú krídelka na inom mieste. Nuž, ale ak niečo povie Zelenskyj, tak je to vždy „pravda“ !!! a európski lídri obviňujú pri každej príležitosti Rusov z brutality i napriek tomu, že vedia, že klamú. Ale dnes je klamanie innnn a cooool. Tento seriálový exSluha národa (V sobotu narýchlo otitulkovaný seriál už akčne vysielal jeden kanál z portfólia JOJ. Nejako je táto televízia aj okrem spravodajstva veľmi akčná!) sa prevtelil na Sluhu amerických vojnových jastrabov. A nechce sa s Rusmi dohodnúť. Vie, že tú vojnu nemôže vyhrať a denno denne posiela na smrť svojich ľudí. Jeho rétorika však hovorí len o víťazstvách Ukrajinskej armády, ale je zaujímavé, že ten červený pás z východu sa stále rozširuje. To je klasická vojnová propaganda podporujúca bojovú morálku. Rovnako to robia aj Rusi. Aj tí informujú o svojich úspechoch. Ale trošku triezvejšie a nie tak fantazmagoricky ako deň, čo deň nám zahrá s hereckým pátosom Zelenskyj. Musíme však povedať, že sa mu darí úspešne oblbovať celú EÚ, USA, Veľkú Britániu, Kanadu, Japonsko a Austráliu. Každá jeho lož netrvá dlho, pretože ju prekryje ďalšou a ešte šokujúcejšou. Najskôr hovoril o kazetových potom chemických a dnes už „zaručene“ tvrdí, že Rusi použijú na Ukrajine atómové bomby!!! Žiaľ tí, čo sledujú iba mainstream mu veria a nadávajú na Rusov.A Sluha národa stále prikazuje krajinám EÚ a USA, aby mu doviezli zbrane a aby sprísnili sankcie proti Rusku. Väčšina lídrov EÚ, ktorým nezáleží na vlastných národoch, mu papká z ruky! Dodávame mu zbrane a sankcionujeme. Lenže,:“Toľko sa chodí s krčahom po vodu, pokým sa nerozbije!“V Ruskej štátnej dume sa už diskutuje o proti sankciách. A hovorí sa o absolútnej stopke pre EÚ. Zahrňovať by mali plyn, ropu, nikel, paládium, hliník, meď, železnú rudu a ďalšie nerasty, tyče do atómových elektrární, rastlinný olej i pšenicu. Je to veľmi jednoduchá odpoveď na sankcie proti Rusku.Potom dostanú vážnosť demokratickou väčšinou odsudzované slová Sulíka: "... o platení v rubľoch, ak nebude iná možnosť."Ak by sa tento scenár sankcií udial, môžeme sa ísť pásť. Po dvoch mesiacoch prestaneme všetko vyrábať, plynové spotrebiče nám budú na oštaru, autá si nebudeme môcť dovoliť používať, lebo liter pohonnej látky z nedostatku sa môže vyšplhať na nepredvídateľnú výšku. A tým pádom skrachuje mnoho podnikateľov, vyprázdnia sa obchody a život sa začne zastavovať. Vznikne totálna nezamestnanosť a kríza všetkého druhu. Začnú rabovačky, prepadnutia, lúpeže, pretože ľudia kvôli hladu nebudú mať inú možnosť. Možno to vidím veľmi čierno a budem rád, ak sa to nikdy nezrealizuje. V tom lepšom prípade padnú vlády, rozbije sa diktátorská Európska únia, v tom horšom NATO napadne Rusko a to sa netají tým, že pri ohrození okamžite použije atómové zbrane. Nuž, pekná vízia zajtrajška! Som zvedavý, čo budú potom robiť a hovoriť naši principiálni vojnoví štváči, ako Naď, Korčok, Heger, Čaputová, Valášek, Šimečkovia“ v PS, a ďalší, ako primátor Bratislavy Vallo (zrušil oslavy oslobodenia Bratislavy a namiesto slovenskej vyvesil na budove Magistrátu ukrajinskú vlajku), starostka Aufrichtová (provokačne chce premenovať Godrovu ulicu pred Ruským veľvyslanectvom na ulicu Borisa Nemcova), Osuský (najradšej by videl na Červenom námestí pustú rovinu, a počul v tichu iba cvrlíkať stroncium) i aktivista Hlísta (organizuje chorú petíciu za zbúranie Slavína!!!). Niet sa ani čo čudovať, keď sa bratal so Sorosom. Čo ak by za vojny v Iraku, Sýrii, Líbyi, v južnej Amerike, v Afrike, ale aj v Jemene, kde USA vojensky podporilo Saudskú Arábiu v útokoch na Jemen, sa obete šplhajú k 400 tisícom, Hlista v New Yorku zorganizoval petíciu za zbúranie Sochy slobody? To by sa už po slobode asi demokraticky nepohyboval. Ten zoznam našich principiálnych politikov – teda štváčov by bol siahodlhý. Tí určite zoberú nohy na plecia a zmiznú niekam veľmi ďaleko. A odskáčeme si to my - normálni ľudia. Jedna pravda je krutá, ako povedal ekonóm a prognostik SAV Staněk: "Rusko bez Európy prežije, ale Európska Únia bez Ruska kľakne, skôr padne na hubu!"Pred pár dňami som dostal video, kde sa zveruje francúzsky žurnalista, ako robil tlmočníka francúzskym legionárom, ktorí išli bojovať za Ukrajinu a povedal: „Bol som prekvapený, že tej jednotke, ako aj ostatným velili americkí dôstojníci!“ Nuž, nie oficiálne, ale skryto. A spomenul aj to, že článok uverejní v Le Figaro.Už aj niektorí americkí novinári hovoria o nevyhlásenej vojne zo strany USA proti Rusku, ktorej obeťou je Amerikou nahuckaná Ukrajina. Nechcem maľovať čerta na stenu, ale spejeme k niečomu, čo nám veľmi znepríjemní život a možno nám ho aj vezme. Stačilo mi, že som svinstvá, vojenské boje, brutality a zvrátenosti videl v dokumentárnych i vo vojnových filmoch a nikdy to nechcem zažiť na vlastnej koži. Aj preto mi je vojna na Ukrajine odporná a chcel by som, aby okamžite skončila a všetko sa riešilo diplomaciou. Ale dohoda dokáže vzniknúť iba vtedy, ak každý jej aktér trochu ustúpi. Zdá sa však, že po poslednom vyjadrení Zelenského, že ak Rusi dokončia akciu v kombináte v Mariupoli, kde zostali iba prápory Azov a zahraniční legionári, ktorí sa napriek nulovým zásobovacím podmienkam odmietli vzdať, tak nebudú rokovať s Rusmi. Zaujímavé je, že sám Zelenskyj pred dvoma týždňami ešte rozmýšľal logicky a vyhlásil, že každý druhý deň telefonuje s veliteľmi v Mariupole a povedal im, že to pochopí a nebude im vyčítať, ak sa vzdajú a zachránia si životy. No, ale to bolo pred dvoma týždňami, teraz o tom už ani necekol. A bude to pre neho ďalšia téma, ako presviedčať jastrabov vo svete, aby mu dodali zbrane (Teraz ich má zadarmo, ale tie peniaze si krajiny na Ukrajine neskoršie vyúčtujú a poriadne, až chudobná krajina kľakne.) a predlžovali tak vojnu, ktorá neprinesla a ani neprinesie nič dobré, iba obrovské škody na infraštruktúre, náklady na ošetrovanie zranených a biznis pohrebným službám. A to americkým jastrabom ani ich sluhovi vôbec neprekáža!

