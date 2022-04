https://cz.sputniknews.com/20220421/vemte-si-vesty-a-tahnete-podporovat-fasisty-na-ua-fialuv-vyrok-rozhneval-cechy-18206791.html

„Vemte si vesty a táhněte podporovat fašisty na UA.” Fialův výrok rozhněval Čechy

Český premiér Petr Fiala oznámil, že s polským předsedou Senátu Tomaszem Grodzkým projednával další kroky pomoci Ukrajině a rovněž označil udržování... 21.04.2022, Sputnik Česká republika

Na sociálních sítích Fiala zveřejnil příspěvek o proběhlé schůzce s polským senátorem. Přitom zdůraznil, že na jednání byly probírány otázky podpory Ukrajiny v boji proti Rusku. Poznamenal také, že bylo rovněž diskutováno o udržování oboustranných česko-polských vztahů.Fialovo prohlášení ale rozhněvalo sledující, kteří kritizovali jeho přístup k plnění ministerských funkcí.„Bože, ten je ubohý, tady jedná, vysílá signály, nic neřeší, vše o.k. Pochybuji, že se zeptá, proč to jde u sousedů. Česká politika ho nezajímá. Hlavně, že ho zajímá zahraničí. A moje sousedské vztahy jsou dobré. A teď by potřeboval, jelikož má kolem sebe ty své podnikatele a nejvyšší třídu, aby pro ně pracovali Ukrajinci, protože jim chybí zaměstnanci (asi dobře platí), ale jenom jeho fialový slepenec,“ rozčiluje se Alena Pešková.Další sledující se zajímá o to, jestli předmětem společné diskuze bylo i přání Polska se sjednotit s Ukrajinou, ke svému komentáři čtenářka připojila odkaz na příspěvek zveřejněný portálem tn.nova.cz.„A hovořili jste také o tom, že Polsko chce s Ukrajinou společný stát,“ táže se Maria Ilalamová.Uživatelé se rovněž vyslovovali pro odvolání vlády.„...stačilo ne... věnujte se naši republice... no vlastně raději se sbalte a mazejte někam hodně daleko,“ píše Petr Šeďa Gary.„Hnus fialovej, chce se mi z něj bl**t,“ rozhořčuje se Petr Dvořák.„Petice za odvolání naší suprové vlády,“ pokračuje sledující, přitom ve svém komentáři rovněž sdílí odkaz na zveřejněnou na sociálních sítích petici.„Vemte si vesty a táhněte podporovat fašisty na UA. My vás v této zemi nechceme, Fialko,“ uzavírá Roman Korg.

Zprávy

cs_CZ

