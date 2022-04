https://cz.sputniknews.com/20220422/borrell-prohlasil-ze-v-eu-chybi-jednota-v-otazce-odmitnuti-ruskych-zdroju-18214177.html

Borrell prohlásil, že v EU chybí jednota v otázce odmítnutí ruských zdrojů

Nedostatek mezi členskými zeměmi EU jednotného názoru v otázce embarga na dodávky ruských ropy a plynu zpochybňuje význam dalších sankcí proti Moskvě, píše... 22.04.2022, Sputnik Česká republika

Podle slov šéfa evropské diplomacie Josepa Borrella žádné konkrétní návrhy na zákaz ruských energetických zdrojů nejsou. Nehledě na velké množství různých nápadů se nedaří dosáhnout jednoty.Jak uvádí Le Figaro, zavedení embarga podporují mj. Polsko a Francie, a proti tomu aktivně vystupují Německo, Rakousko a Maďarsko. Borrell zdůraznil, že členské země EU se budou muset ve střednědobé perspektivě tak či onak vzdát ruských energetických nosičů, protože jde o „nejdůležitější etapu ve vytváření evropské autonomie“.Dříve jsme psali o tom že embargo na ruský plyn by mohlo vést ke snížení životní úrovně v Evropě, což vyvolá „nepokoje všude.“, Uvedl to v článku pro magazín Valeurs actuelles francouzský politolog a ekonom Alexandre del Valle.Podle jeho názoru by záměr EU zakázat dodávky paliva z Ruska mohl Evropu zničit.„Západní sankce související s vojenskou operací na Ukrajině se pro lidi rychle promění v noční můru. Všude začnou nepokoje poté, co nebudou moci vytápět své domovy a jejich kupní síla prudce klesne,“ navrhl del Valle.Ekonom se domnívá, že evropské země udělají chybu, pokud se připraví o nejbezpečnější a nejlevnější plyn a také o ruský export a import.„Nedostatek základních potravin vyvolá hluboké krize, jež budou připomínat arabské revoluce v roce 2011, které začaly rostoucími cenami pšenice. Ceny potravin prudce porostou kvůli globálnímu nedostatku obilí, slunečnicového oleje a hnojiv,“ domnívá se autor publikace.Del Valle navíc předpovídá, že úplné odmítnutí ruských energetických zdrojů povede ke kolapsu eura a explozi cen.

