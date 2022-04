https://cz.sputniknews.com/20220422/do-rukou-ruskych-vojaku-se-dostaly-informace-o-vsech-zamestnancich-chersonske-sbu-18212718.html

Do rukou ruských vojáků se dostaly informace o všech zaměstnancích chersonské SBU

Do rukou ruských vojáků se dostaly informace o všech zaměstnancích chersonské SBU

Příslušníci ruských silových struktur získali úplné informace o všech zaměstnancích správy Služby bezpečnosti Ukrajiny pro Chersonskou oblast. 22.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-22T18:19+0200

2022-04-22T18:19+0200

2022-04-22T18:19+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

rusko

sbu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/417/51/4175156_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_56c74682c102d3354e862428bd669648.jpg

Tyto údaje se podařilo získat při odhalování diverzních a výzvědných skupin, které zůstaly na území regionu, uvedl zdroj v ruských silových strukturách.Na seznamu je mj. 14 pracovníků oddělení Střediska pro speciální operace A SBU pro Chersonskou oblast.Ruští vojáci začali odhalovat diverzanty v Chersonské oblasti začátkem tohoto týdne poté, co byla ve vojenském závodě Pallada nalezena skrýš se zbraněmi a výbušninou, kterou zanechala pravděpodobně při odchodu z města SBU pro diverzní skupiny v ruském týlu. Další skrýš s granátomety a kulomety byla nalezena v obci Kazačji Lageri 40 kilometrů od Chersonu.Ruská vojska vstoupila do Chersonu 24. února, a od 2. března je město pod jejich úplnou kontrolou. V současné době kontroluje ruská armáda také Chersonskou oblast.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

https://cz.sputniknews.com/20220328/byvaly-prislusnik-sbu-prozradil-jak-vojaci-zametali-stopy-po-veznici-v-mariupolu-18107143.html

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, sbu