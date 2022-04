„Jako přelepit na ruské zmrzlině slovo ruská.“ Lidé označili přejmenování Korunovační za idiocii

„Opravdu hodně důležité... Měnit názvy ulic... zrovna v tuto dobu, ještě štěstí, že máme takové osvícené lidi ve vládě a v některých zastupitelstvech.... To je hned vidět co koho pálí. Nějaký zdražování? Inflace? Kdepak, to není nic proti tomu, když změníš jméno ulice. To se vše dá do pohybu. Hned mají všichni o zábavu a práci postaráno. Úředník bude měnit lidem doklady, a jeden aby se po úřadech ulítal.. No jo, to se hned pozná, jaký máme ve vedení chytrý hlavy,“ rozčiluje se Josef Petřík.