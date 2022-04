https://cz.sputniknews.com/20220422/krvelacna-marfusa-v-akci-cernochovou-smetli-za-pociny-v-usa-18215925.html

„Krvelačná Marfuša v akci.“ Černochovou smetli za počiny v USA

„Krvelačná Marfuša v akci.“ Černochovou smetli za počiny v USA

Česká ministryně obrany Jana Černochová po Velikonocích odjela do USA, aby tam v Pentagonu projednávala smlouvu o obranné spolupráci, kterou nyní spolu s... 22.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-22T20:06+0200

2022-04-22T20:06+0200

2022-04-22T20:06+0200

česko

jana černochová

ministr obrany

usa

obranná spolupráce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/16955952_0:338:2048:1490_1920x0_80_0_0_5f6825c9fa6d2166729940bc042c90b2.jpg

Portál ČT24 oznámil sjednání mezi českou a americkou stranou obranné smlouvy, přitom bylo zdůrazněno, že ve smlouvě nebude zmíněno možné zřízení americké základny, ani se tam nebude uvádět přesný počet vojáků.Ve sdělení se zmiňuje i slib Austina, že se české modernizační projekty budou řešit prioritně.„Americký ministr obrany přislíbil, že dohlédne na to, aby měla ČR v USA prioritu v plánovaných modernizačních projektech. Dvojice mluvila o nákupech stíhacích letadel nebo vrtulníků, které nahradí zastaralé ruské Mi-24,“ podotýká se.Češi Černochovou podrobili vášnivé kritice.„Budeme vyhazovat peníze z rozpočtu za americký šrot, ale o vlastní lidi se nepostaráme. Vážně skvělá vláda, ta NEJLEPŠÍ od listopadu 89! Ale co jsme si zvolili, to teď máme. Asi nejsem jediný, kdo začíná na toho nenáviděného Babiše vzpomínat se sentimentem,“ prohlašuje Dušan Bortňák.Sledující zajímala rovněž otázka, proč země musí kupovat starou techniku od Spojených států, když teprve nedávno poslala vlastní na Ukrajinu.Zazněly také výtky vůči vládě, jež je podle sledujících více zaměřena na jiné země než na stát vlastní.„Jestli tam letěla jen proto, aby udělala Američanům dobrý kšeft, tak potvrdila, že tato vláda je celá víc proamerická než pročeská! Proč mě to nepřekvapuje,“ rozčiluje se Jana Vávrová.Rozhořčenost uživatelů vyspěla v nabídku na rezignaci na ministerskou pozici.„Nejlepší by bylo, kdybys rezignovala na post ministra obrany,“ píše Josef Zimmermann.„S vámi Černochová je jen tak 30 % našeho národa. Zbytek 70 % jsme proti vám,“ prohlašuje Krystyna Havlíčková.Další uživatelé se snaží přijít na kalkulaci ministrů, nicméně se ukazuje, že logiku v tom hledají marně.„Výborně, zastaralé Mi-24 nahradí zastaralé, ale o to dražší, americké vrtulníky,“ rozhořčuje se Jirka Kobza, následující uživatel mu však oponuje.„Krvelačná Marfuša v akci,“ konstatovala Jiřina Matasová.

https://cz.sputniknews.com/20220412/co-na-to-cesky-narod-dalsi-protektorat-cernochova-schytala-za-cestu-do-usa-18177006.html

https://cz.sputniknews.com/20220421/vemte-si-vesty-a-tahnete-podporovat-fasisty-na-ua-fialuv-vyrok-rozhneval-cechy-18206791.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jana černochová, ministr obrany, usa, obranná spolupráce