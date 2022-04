https://cz.sputniknews.com/20220422/media-scholzovi-hrozi-demise-kvuli-postoji-k-ukrajine-18207972.html

Média: Scholzovi hrozí demise kvůli postoji k Ukrajině

Opozice může využít postoje kancléře SRN Olafa Scholze a vyvoalt jeho demisi, pokud ve Spolkovém sněmu nastolí otázku dalšího vyzbrojení Ukrajiny, píše Der... 22.04.2022, Sputnik Česká republika

Autoři článku mají za to, že lídr německé strany CDU Friedrich Merz může vystoupit příští týden na plenárním zasedání s návrhem o dodávkách Kyjevu těžkých zbraní. Způsobí to zjevně změnu postojů všech hlavních politických sil Německa, i když unie CDU a CSU dříve souhlasila, že se připojí k hlavnímu kursu Scholze, a slíbila, že „nebude šťourat v maličkostech“.Daná situace je pro kancléře nebezpečná především kvůli nespokojenosti s jeho neochotou zásobovat Ukrajinu těžkými zbraněmi. Skutečnost, že nemá podporu, může nakonec vést k jeho demisi.„Pozice Sholze bude v tomto případě natolik oslabená, že bude fakticky muset žádat o vótum důvěry, tedy zajistit si většinu ve Spolkovém sněmu. Značná státní krize, a to na pozadí největší zahraničněpolitické krize za poslední desetiletí? Merz má zvážit všechny následky,“ napsali na závěr autoři článku.Německá média včera informovala, že Berlín na dvojnásobek snížil eventuální exportní seznam zbraní pro Ukrajinu a vyškrtl z něj těžké zbraně. Podle zprávy Bildu byly tyto změny udělány „jako obvykle na naléhání úřadu kancléře“. Německý vojenský průmysl přitom hodlal vypravit do Kyjeva „mnoho zbraní vyřazených v krátkodobé a střednědobé perspektivě“.Seznam, který původně zaslala ukrajinská strana, se tak zkrátil ze 48 na 24 stránek. Z 15 druhů zbraní, o které žádala Ukrajina, zůstaly tři, včetně s uvedením eventuálních alternativ.

