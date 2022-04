https://cz.sputniknews.com/20220422/rebelion-zapad-zradil-hlavni-hodnoty-kvuli-tlaku-na-rusko-18209848.html

Rebelión: Západ zradil hlavní hodnoty kvůli tlaku na Rusko

Rebelión: Západ zradil hlavní hodnoty kvůli tlaku na Rusko

Západ v čele s USA zradil jednu z hlavních liberálních hodnot výhradně kvůli nátlaku na Moskvu, píše autor španělského zpravodajského portálu Rebelión. 22.04.2022, Sputnik Česká republika

Podle mínění Fernanda Jaéna Colla se v mainstreamových médiích nenašel za dobu prosazování protiruských sankcí ani jeden obhájce volného trhu, na kterém se zakládá obrovská část liberálního světového řádu. Ekonomické restrikce dosáhly úrovně politické absurdity, míní autor.Uvedl výrok profesora katedry ekonomiky a byznysu Katalánské centrální univerzity, který řekl, že pokusy Washingtonu o nastolení světové diktatury narážejí na odpor Afriky a Latinské Ameriky, které mnohem víc lákají investice a záruky Moskvy a Pekingu.Coll dále zdůraznil, že místo podřízení se USA a jejich neliberálnímu vojenskému průmyslu by západní veřejnost mohla již na začátku donbaské krize vyzvat kyjevskou vládu k pořádku a dodržování minských dohod.„Splnění slibů daných Gorbačovovi, pokud jde o NATO, podpora bezpečnostního pásu Ruska, zajištění plnění minských dohod, a nikoli ignorování útoku ukrajinské vlády na rusky mluvící obyvatele Donbasu, to všechno by přispělo k nastolení míru. Použití sankcí za účelem oslabení Ruska je vážná chyba, která způsobila deficit na trzích západních zemí a povzbudila americké společnosti, aby požádaly o změny ve volbě sankční produkce, protože bez nich nedokážou vyrábět zboží, to všechno svědčí o absenci liberálního myšlení,“ napsal na závěr autor článku.

