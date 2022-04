https://cz.sputniknews.com/20220422/the-spectator-jedinym-rozhodnutim-zapad-dokazal-ze-putin-ma-pravdu-18213881.html

The Spectator: Jediným rozhodnutím Západ dokázal, že Putin má pravdu

The Spectator: Jediným rozhodnutím Západ dokázal, že Putin má pravdu

Tím, že zakázala ruským tenistům účast na Wimbledonu, potvrdila britská vláda tezi prezidenta RF Vladimira Putina o tom, že Západ ne tak podporuje Ukrajinu... 22.04.2022, Sputnik Česká republika

„Na bojkotování ruských sportovců je něco absurdního a podlého. Potvrzuje to Putinova prohlášení, že Západ ne tak podporuje Ukrajince jako nenávidí Rusy a že jakoby liberální Západ je ve skutečnosti plný pokrytectví. Pokud chtěly Wimbledon a vláda Velké Británie dokázat, že má pravdu, svůj úkol splnily,“ uvádí se v článku.Autor připomenul, že poté, co zakázala FIFA Rusku účast na fotbalovém MS, vyhlásili pořadatelé Wimbledonu úplný zákaz účasti pro ruské tenisty. „Už snad nejsme schopni rozlišovat ruský stát a ruský národ,“ prohlásil novinář a poukázal na rusofobii v západní společnosti.Rozhodnutí pořadatelů Wimbledonu, kteří zakázali ruským a běloruským tenistům účast v soutěži kvůli situaci na Ukrajině, odsoudil také úřadující vítěz Wimbledonu a první hráč světa, srbský tenista Novak Djoković.Ve svém emocionálním rozhovoru pro rozhlasovou stanici LBC Martina Navrátilová, která se zřekla československého občanství v roce 1975 v době studené války, aby se stal občankou USA, řekla, že byla „zdeptaná“ a „skoro v slzách“ kvůli tomuto rozhodnutí.„Vyloučení není východisko,“ řekla bývalá tenistka. „A ať už soucítím s ukrajinskými sportovci a s ukrajinským lidem jakkoli, myslím si, že, upřímně řečeno, zachází to až příliš daleko. Myslím si, že to nebylo správné rozhodnutí. To je nespravedlivé vůči celému světu,“ dodala.

