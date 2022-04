https://cz.sputniknews.com/20220422/v-usa-uvideli-hrozivy-trend-v-ekonomice-18209275.html

V USA uviděli „hrozivý trend“ v ekonomice

V USA uviděli „hrozivý trend“ v ekonomice

Inflace a růst daní při zachování nynější politiky americké administrativy spočívající v „pumpování“ peněz do ekonomiky mohou způsobit její pád. Tento názor... 22.04.2022, Sputnik Česká republika

„Všechno prudce zdražilo. Zvlášť se to týká velkých věcí, ty se staly nejdražší. Proč? Je to jednoduché. Měna USA slábne, což vytvořilo bezprecedentní bublinu aktiv. Znamená to, že investoři z celého světa pospíchají s výměnou amerických dolarů, jež se stále víc znehodnocují, za věci, které mohou zachovat hodnotu na dlouhou dobu...Právě tak je to v případech, když do ekonomiky pumpují příliš mnoho peněz. Peníze se zlevní,“ řekl novinář.Podle jeho slov „nikdo nevěří“, že zvýšení úrokových sazeb pomůže rychle nastolit kontrolu nad inflací. Kromě toho současně s cenami rostou také daně, v důsledku čehož budou lidé nuceni omezit výdaje na nákupy.Televizní moderátor poznamenal, že tato situace prostě nemůže trvat věčně.„Pokud ekonomika padne, ovlivní to všechno, nejen ji. Může dojít ke skutečné sociální a politické nestabilitě,“ řekl na závěr.

