Bez ruského plynu nevydrží Evropa ani týden, prohlásil Medvěděv

Evropa nevydrží bez ruského plynu ani týden, prohlásil místopředseda Rady bezpečnosti Ruska Dmitrij Medvěděv. 23.04.2022

Evropská komise rozeslala dříve členským zemím EU dokument, který vysvětluje mechanismus vyrovnání za plyn, aby nebyly porušeny sankce zavedené proti Rusku. V něm se mj. uvádí, že proces vyrovnávání, který se předpokládá ve výnosu ruského prezidenta Vladimira Putina z 31. března, „Rusku umožňuje zapojit do něj Centrální banku RF… což zakazují sankce EU“.Podotkl, že Evropská komise připustila placení za plyn rubly, a je toho názoru, že výnos ruského prezidenta se přece jen může plnit evropským byznysem.Ředitel Evropského departamentu Mezinárodního měnového fondu Alfred Kammer dříve prohlásil v rozhovoru pro agenturu France Presse, že Evropa se bude moci obejít bez ruského plynu nejdéle šest měsíců, po čemž evropská ekonomika pocítí záporné následky podobného kroku.Vladimir Putin oznámil 23. března převedení na rubly plateb za dodávky zemního plynu do členských zemí EU a jiných států, které zavedly omezovací opatření, aby bylo možno vzdát se v obchodních stycích USD a eura. Později podepsal ruský prezident patřičný výnos a oznámil, že nebudou-li nikoli přátelské země platit od 1. dubna rubly, bude to Rusko považovat za neplnění závazků z plynových kontraktů.Gazprombank bude otevírat speciální devizové a rublové účty pro vyrovnání zahraničních zákazníků za plyn. Zákazník bude moci převést na první účet prostředky v cizí měně, která je uvedena ve smlouvě o dodávkách zemního plynu, a banka ji pak bude prodávat na Moskevské burze a převádět rubly na účet zákazníka, a už z tohoto účtu se bude uskutečňovat vyrovnání s dodavatelem plynu – Gazpromem.

