Nacionalisté narušili evakuaci z Mariupolu zahájením střelby na místo shromáždění lidí

Místopředsedkyně ukrajinské vlády Irina Vereščuková již dříve oznámila, že v sobotu byla naplánována evakuace žen a dětí z Mariupolu, která měla začít ve 12:00. Upřesňuje se, že díky akcím ruských vojáků se podařilo odvést všechny shromážděné lidi z místa ostřelování a zabránit obětem mezi civilisty, byl však zraněn jeden voják. „Tato provokace potvrzuje, že nacionalisté jsou ochotni obětovat své spoluobčany pouze proto, aby zdiskreditovali humanitární úsilí, které vyvíjí ruská strana. Není vyloučeno, že vina za četné oběti mezi civilisty, pokud by se tato nelidská akce podařila, by byla svalena na Rusko a jeho ozbrojené síly,“ stojí ve zprávě. Velitelství územní obrany DLR přitom uvedlo, že se podařilo z Mariupolu do Bezymenného od 8:00 do 16:00 evakuovat 167 lidí včetně 23 dětí.

