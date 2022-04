https://cz.sputniknews.com/20220423/smesna-snaha-ocistit-fasisty-novinarka-prochazkova-coby-znalkyne-praporu-azov-neuspela-18214819.html

„Směšná snaha očistit fašisty.“ Novinářka Procházková coby znalkyně praporu Azov neuspěla

Novinářka Petra Procházková se v rozhovoru pro portál iROZHLAS vrhla do očišťování pověsti ukrajinského nacionalistického pluku Azov. Obhájení nacistů... 23.04.2022, Sputnik Česká republika

Procházková tvrdí, že po roce 2014, kdy toto seskupení bylo opravdu tvořeno nacionalistickými jednotkami a fotbalovými ultras, se podle novinářky ke dnešnímu dni situace v tomto praporu výrazně změnila. Podotýká, že se pluk skládá z tisíců mužů, které označuje za „statečné“.Přitom ovšem uznává nacionalistický původ seskupení a podotýká, že je nyní součástí Ozbrojených sil Ukrajiny.„Už to zdaleka není jednotka, kterou jsme viděli v roce 2014. Ta skutečně měla určité nacionalistické znaky a byli tam lidé ultrapravých názorů. Dnes je to součást ukrajinských ozbrojených sil,“ prohlásila.Zároveň nadnesla, že nacionalistickou pověst pluk získal díky údajné „ruské propagandě“, v rozhovoru ovšem nezmínila ani oficiální symboly Azovu, ani o prohlášení oficiálních příslušníků tohoto pluku. O jejich činech, jimiž se rádi chlubí tito „stateční mužové“, také nepadlo ani slovo.Lidé ovšem takovým přístupem byli vyděšeni a vyvrátili tvrzení Procházkové o tom, že se příslušníci pluku změnili.„Změnili? Ale nacistický symboly mají pořád v oblibě,“ upřesnil Karel Pometlo.„Směšná snaha očistit fašisty,“ vyzdvihl Zdenda Veselý.Čtenáři zpochybnili důvěryhodnost informací, které sděluje novinářka.„Procházková zase perlí,“ prohlašuje Ivan Soustruznik.„Procházkové je úplně jedno, co říká. Věřit tomu nemůžete,“ píše Tamara Tamaon.Další sledující zajímá, jak může vzdělaný člověk věřit v takové přeměny.„No, ono se říká, „Koho chleba jíš“. Ale, že i vzdělaný člověk jako je Petra Procházková, věří, že fašisti se změnili, tak snad jen opět NE, NE, NE, NESOUHLASÍM,“ tvrdí Marie Procházková.„Pořád to jsou ti stejní náckové,“ vyslovil přesvědčebí Martin Kalous.

