USA připravují provokace proti ruským ozbrojeným silám

Ministerstvo obrany RF disponuje informací o přípravách USA provokací za účelem obvinění OS RF z použití zbraní hromadného ničení – chemických, biologických... 23.04.2022, Sputnik Česká republika

„Ministerstvo obrany Ruska má informaci o přípravách Spojenými státy americkými provokací za účelem obvinění ruských Ozbrojených sil z použití chemických, biologických nebo taktických jaderných zbraní. Tento plán je už vypracován, a je reakcí na úspěchy Ruska ve speciální vojenské operaci,“ řekl generál.Podotkl, že v březnu a dubnu letošního roku činilo vedení západních zemí provokační prohlášení o možném použití Ruskem zbraní hromadného ničení.Mj. pomocník amerického prezidenta pro národní bezpečnost Sullivan okomentoval slova prezidenta Bidena o tom, že USA zareagují „patřičným způsobem“ na eventuální použití Ruskem zbraní hromadného ničení. A stálá zástupkyně USA při OSN Greenfieldová 27. února prohlásila, že Rusko hodlá použít jakýchkoli nástrojů „pod cizí vlajkou“ včetně chemických a biologických zbraní pro zastrašování ukrajinského obyvatelstva a světové veřejnosti.„Upozorňujeme vás na to, že podobné projekty už nejednou realizovaly USA pro dosažení svých politických cílů. Nejvýraznějším příkladem toho bylo vystoupení ministra zahraničí USA Colina Powella 5. února roku 2003. Zkumavka s „pracím práškem“ v jeho rukou se stala důvodem k invazi do Iráku a příčinou smrti téměř půl milionů lidí,“ zdůraznil Kirillov.Uvedl také jako příklad provokaci s údajným použitím sarinu v Sýrii v roce 2017, která se stala důvodem k raketovému útoku na letiště Šajrát v Sýrii, a v roce 2018 – s údajným použitím chlóru v Barzá a Džamraji. „A jen svědecké výpovědi očitých svědků těchto událostí, které přivezla Ruská federace do Haagu, otevřely oči světové veřejnosti na to, co se ve skutečnosti děje. Za tyto provokace nikdo nebyl dosud pohnán k odpovědnosti,“ dodal Kirillov.

