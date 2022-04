https://cz.sputniknews.com/20220423/v-kvetnu-zaplatime-za-rusky-plyn-v-eurech-oznamil-slovensky-premier-18218999.html

V květnu zaplatíme za ruský plyn v eurech, oznámil slovenský premiér

V květnu zaplatíme za ruský plyn v eurech, oznámil slovenský premiér

Slovensko ve druhé polovině května zaplatí za ruský plyn a platba bude probíhat v eurech, prohlásil premiér Eduard Heger. 23.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-23T17:41+0200

2022-04-23T17:41+0200

2022-04-23T17:41+0200

slovensko

eduard heger

slovensko

plyn

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/13339504_0:48:3216:1857_1920x0_80_0_0_4652b23b09ec4f0c8918820112066754.jpg

„Zaplatíme v eurech. Takový je plán,“ řekl.Heger s odvoláním na údaje slovenského ministerstva hospodářství uvedl, že i v případě zastavení dodávek z Ruska má obyvatelstvo zajištěné zásoby plynu minimálně do dubna 2023. „My však potřebujeme najít trvalý zdroj plynu,“ řekl.Podle jeho slov je nutné co nejdříve překonat závislost na ruských energetických zdrojích. Dosáhnout toho do konce příštího roku by bylo velkým úspěchem, říká Heger.Po zahájení ruské speciální operace na Ukrajině začala Evropská unie aktivně diskutovat o snížení závislosti na energetických zdrojích z Ruska. Proti okamžitému embargu se zároveň staví několik zemí, včetně Rakouska, Německa a Maďarska.V souvislosti se západními sankcemi ruský prezident Vladimir Putin vydal pokyn, aby platby za plyn pro nikoli přátelské země byly převedeny na rubly (seznam takových států zahrnuje všechny země EU). Podle platebního schématu ruských úřadů si protistrany budou muset otevřít dva účty u Gazprombanky, na první (valutový) účet se budou převádět peníze v eurech, poté banka prodá měnu na burze a připíše ji na druhý účet - rublový. Poté bude platba považována za uskutečněnou.Evropská unie je proti takovému platebnímu schématu, považuje ho za obcházení evropských sankcí. Jedinou zemí EU, která deklarovala připravenost platit za ruský plyn v rublech, je Maďarsko.

slovensko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eduard heger, slovensko, plyn, rusko