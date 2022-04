https://cz.sputniknews.com/20220423/zelenskyj-oznamil-ze-ukrajina-dostala-zbrane-o-ktere-zadala-18217387.html

Zelenskyj oznámil, že Ukrajina dostala zbraně, „o které žádala“

Partneři Ukrajiny jí začali dodávat právě ty zbraně, o které země žádala, prohlásil prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém provolání ke spoluobčanům na... 23.04.2022, Sputnik Česká republika

„Jsem vděčný všem našim partnerům, kteří nás konečně uslyšeli, a kteří nám dodávají právě to, o co jsme požádali,“ řekl ukrajinský předák.Zelenskyj přitom neuvedl, o jaké zbraně ani o které státy jde.O den dříve, 22. dubna, oznámilo MZV USA dodávky na Ukrajinu salvových raketometů. „Salvové raketomety se už dodávají, jsou spojenci, kteří se zabývají letadly (jde o předání letadel Ukrajině), a kromě toho je obrovské množství náhradních dílů pro vojenská letadla,“ oznámila náměstkyně ministra zahraničí USA Victoria Nulandová v interview pro portál Jevropejska Pravda.Na otázku, jestli získá Kyjev přístup k jiným novým zbraním v případě „změn na bojišti“, odpověděla, že MZV USA pracuje spolu s Pentagonem, protože „potřeby Ukrajiny se mění, a snažíme se tyto potřeby uspokojovat“.Začátkem dubna požádal Zelenskyj USA, aby poskytly Ukrajině těžké zbraně, protože vojáci nechtějí dostávat neprůstřelné vesty a přilby. Navrhl také, aby byla Ukrajině předána stará sovětská letadla. Předání Ukrajině těžkých zbraní na patřičnou žádost Zelenského oznámilo Ministerstvo obrany Kanady večer 22. dubna. Jde o několik houfnic M-777, munici pro ně, a také o munici pro protitankový granátomet Carl Gustaf. „Kanada je i nadále oddaná poskytování Ukrajině vojenské techniky,“ poukázali na kanadském MO a podotkli, že houfnice mohou zasahovat cíle ve vzdálenosti až 30 km.Zdroje CBC News v obranné sféře uvedly, že Ottawa předala Kyjevu čtyři děla ze 37, jimiž země disponuje. Kromě toho podle informace portálu dostala Ukrajina několik vysoko přesných granátů Excalibur, které zbyly Kanadě po konfliktu v Afghánistánu.Ruské úřady kritizují předání západními zeměmi zbraní Ukrajině. Ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov označil tyto dodávky za „napěchování“ a vyjádřil jistotu v tom, že značná část zbraní se dostane na Ukrajině do rukou „banditů, nacistů a kriminálníků“. Mluvčí MZV RF Marie Zacharovová označila dodávky zbraní za „další léčku“ a podotkla, že „toto haraburdí“ zaplatí ukrajinští občané.V Kremlu jsou přesvědčeni, že dodávky Ukrajině zbraní ze Západu nijak neohrožují dosažení Moskvou cílů speciální operace. „Tyto zbraně jim nestačí k tomu, aby naši ofenzívu zastavili“, řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Rusko bude pokládat jakékoli náklady se západními zbraněmi na Ukrajině za „zákonný cíl,“ varoval ministr zahraničí Ruska Sergej Lavrov.

