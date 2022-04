https://cz.sputniknews.com/20220424/bloomberg-se-dozvedel-o-planech-srn-ohledne-zvyseni-pujcek-na-140-miliard-eur-kvuli-sankcim-18220483.html

Bloomberg se dozvěděl o plánech SRN ohledně zvýšení půjček na 140 miliard eur kvůli sankcím

Bloomberg se dozvěděl o plánech SRN ohledně zvýšení půjček na 140 miliard eur kvůli sankcím

Německo hodlá zvýšit letos plánované půjčky o téměř 40 miliard eur, aby zmírnilo dopad vojenské operace na Ukrajině na vlastní ekonomiku, píše Bloomberg s... 24.04.2022, Sputnik Česká republika

Je to nutné kvůli financování řady opatření, jež mají zmírnit dopad vojenských akcí na Ukrajině a růstu cen paliv na společnosti a spotřebitele, píše agentura. Byl to návrh ministra financí Christiana Lindnera, finanční plán má být předložen vládě ve středu. Pak ho má projednat a schválit parlament.Agentura uvádí, že státní dluh SRN činil v roce 2020 130 miliard eur, ale v roce 2021 rekordních 215 miliard eur.Kancléř Olaf Scholz koncem února sdělil, že Berlín přijal rozhodnutí o vyčlenění dodatečně 100 miliard eur na vojenské výdaje a založil speciální fond. Půjčky na financování fondu mají být rozděleny na několik let, řekl Lindner. Bloomberg učinil předpoklad, že kvůli tomu může celková výše nových půjček překročit koncem letošního roku 140 miliard eur.Včera byla zveřejněna zpráva, že němečtí veřejní činitelé napsali Scholzovi otevřený dopis s výzvou k zastavení dodávek zbraní Ukrajině. Autoři mají za to, že to prodlužuje válečné akce na Ukrajině a oddaluje diplomatické urovnání. Podle jejich názoru Německo a ostatní členské země NATO, které posílají zbraně, udělaly ze sebe strany konfliktu.19. dubna učinil Scholz prohlášení, že Berlín vyčerpal limit dodávek zbraní Ukrajině z vlastních rezerv. Sdělil, že vláda zaslala dotaz výrobcům zbraní ohledně termínů výroby požadovaných zbraní. Scholz sdělil, že Kyjev požádal o protitankové zbraně, prostředky PVO a dalekonosné dělostřelecké zbraně.

