Emmanuel Macron oznámil své vítězství v prezidentských volbách ve Francii

Emmanuel Macron, vítěz prezidentských voleb ve Francii, prohlásil, že jeho druhé funkční období ve funkci prezidenta bude turbulentní, ale určitě historické... 24.04.2022

2022-04-24T22:50+0200

2022-04-24T22:50+0200

2022-04-24T22:50+0200

„Příští léta nebudou klidná, ale vejdou do historie. A my to uděláme společně pro budoucí generace,“ řekl Macron během svého projevu u Eiffelovy věže k Francouzům. Úřadující francouzský prezident Emmanuel Macron získává ve druhém kole prezidentských voleb 53,91 %, jeho soupeřka, předsedkyně krajně pravicové strany Národní sdružení Marine Le Penová, má 46,09 % hlasů, uvádí francouzské ministerstvo vnitra po sečtení 71 % hlasovacích lístků. Francouzská prezidentská kandidátka Marine Le Penová, která prohrála ve druhém kole, uvedla, že stále považuje svůj výsledek za vítězství a bude i nadále pokračovat v obraně Francouzů, kteří projevili touhu mít silnou opozici. Francouzský prezident se volí na pět let prostřednictvím všeobecného přímého tajného hlasování. Hlasování probíhá ve dvou kolech, první kolo proběhlo 10. dubna a zúčastnilo se ho celkem 12 kandidátů. Do druhého kola postoupili jen Macron a Le Penová. Podle francouzského ministerstva vnitra získal v prvním kole úřadující prezident 27,84 % hlasů, předsedkyně Národního sdružení získala 23,15 %.

