Ministerstvo financí USA: Embargo na ruské palivo způsobí více škody než užitku

Americká ministryně financí Janet Yellenová upozornila na hrozivé důsledky odmítnutí ruského paliva, uvádí The Hill.Podle jejích slov by při úplném embargu na... 24.04.2022, Sputnik Česká republika

„To jednoznačně zvedne světové ceny ropy, bude to mít zničující dopad na Evropu a další části světa a v rozporu se zdravým rozumem to může mít ve skutečnosti zcela bezvýznamný negativní dopad na Rusko, protože ačkoli Rusko bude vyvážet méně, příjmy z exportu se zvýší,“ řekla Yellenová na tiskové konferenci.Už dříve se podobně vyjádřil rakouský ministr financí Magnus Brunner - podle jeho slov Rakousko nepodpoří embargo na ruský plyn, protože by to přineslo víc problémů jemu, než Moskvě.Po zahájení ruské vojenské speciální operace na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny Západ zesílil sankční tlak na Moskvu. Evropská unie již zavedla pět balíčků sankcí a Evropský parlament přijal rezoluci požadující „totální embargo“ na dovoz ruských energetických zdrojů.Kreml označil tato opatření za ekonomickou válku, jaká tady ještě nebyla. Jak uvedl prezident Vladimir Putin, sankce zasadily vážnou ránu celé globální ekonomice a hlavním cílem Západu je zhoršit život milionům lidí. Současné události podle něj dělají čáru za globální dominancí Západu jak v politice, tak v ekonomice.

