Polsko pošle do evropských zemí protiruské billboardy

Polsko pošle do evropských zemí protiruské billboardy

Polský premiér Mateusz Morawiecki v sobotu 23. dubna řekl, že Varšava pošle do evropských zemí mobilní billboardy s protiruským obsahem. 24.04.2022

2022-04-24T07:28+0200

2022-04-24T07:28+0200

2022-04-24T07:28+0200

„Dal jsem pokyn připravit tuto akci. Billboardy budou dnes rozeslány do různých měst v západní Evropě. Tato akce bude podporována na sociálních sítích,“ řekl na tiskové konferenci na Národním stadionu ve Varšavě. Video z jeho vystoupení uveřejnila polská televizní stanice TVN24.Polský premiér také oznámil svůj záměr jet do Německa a dalších zemí, aby připomněl, co se děje na Ukrajině.Morawiecki navíc na své twitterové stránce ukázal protiruské billboardy, které mají být rozeslány do evropských zemí.V pátek 22. dubna ruský prezident Vladimir Putin v rozhovoru s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem řekl, že země EU svými činy nahrávají rusofobii, která se projevuje zejména v kulturní, humanitární a sportovní sféře.Již dříve, 15. dubna, upozornil Valerij Fadějev, předseda Rady pro lidská práva při prezidentovi RF, že mezinárodní organizace, včetně OSN a OBSE, nereagují náležitým způsobem na projevy rusofobie v Evropě. Podle něj se Rusové v současné situaci ocitli v pozici pronásledovaného národa.Rusofobní nálady ve světě začaly sílit v souvislosti s operací Moskvy od 24. února na ochranu civilního obyvatelstva Donbasu. Moskva vysvětlila, že mezi úkoly speciální operace patří demilitarizace a denacifikace Ukrajiny, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění bezpečnosti Ruska.

