Předseda CDU přirovnal zahraniční politiku Německa k „hromadě úlomků“

Předseda CDU přirovnal zahraniční politiku Německa k „hromadě úlomků“

Předseda německé strany Křesťansko-demokratická unie (CDU) Friedrich Merz se domnívá, že se německá zahraniční politika začala v posledních dvou desetiletích... 24.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-24T21:23+0200

2022-04-24T21:23+0200

2022-04-24T21:23+0200

svět

německo

olaf scholz

ukrajina

Dodal, že německý kancléř Olaf Scholz, který v této zahraniční politice pokračuje, nikdy neříká celou pravdu.Na otázku, jestli Německo zklamalo Ukrajinu, Merz odpověděl: „V každém případě neděláme dost“. Podle jeho názoru se ve federální vládě koná urputný spor o to, které zbraně by mohlo Německo dodávat Ukrajině.Předseda strany rovněž obvinil Scholze z toho, že věnuje „příliš velkou pozornost“ vztahům s Ruskem.Scholz totiž řekl 23. dubna, že vyhnout se přímé konfrontaci mezi NATO a „vysoce vyspělou jadernou mocností“, jako je Rusko, je pro něj nejvyšší prioritou.Scholz zdůraznil, že spojenci v NATO mají dobře zvážit a zkoordinovat každý krok.Předtím, 21. dubna, zkritizoval americký generál Kin kancléře Scholze za „ubohé výmluvy“ na téma dodávek Ukrajině těžkých zbraní. Prohlášení kancléře o vyčerpaných zásobách země nepřesvědčilo bývalého náměstka náčelníka štábu armády USA Jacka Kina.Rusko zahájilo 24. února operaci na ochranu civilistů v Donbasu. V Moskvě vysvětlili, že cílem speciální operace je denacifikace a demilitarizace Ukrajiny za účelem zajištění bezpečnosti Ruska. Rozhodnutí bylo přijato v souvislosti s vyhrocením situace v regionu v důsledku ostřelování ze strany ukrajinské armády. Byla vyhlášena evakuace obyvatel Doněcké a Luhanské lidové republiky do RF. 21. února podepsal ruský prezident dekret o uznání nezávislosti DLR a LLR.

