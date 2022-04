https://cz.sputniknews.com/20220424/svycarsko-vetovalo-pozadavky-srn-ohledne-reexportu-munice-na-ukrajinu-18221220.html

Švýcarsko vetovalo požadavky SRN ohledně reexportu munice na Ukrajinu

Švýcarsko vetovalo požadavky SRN ohledně reexportu munice na Ukrajinu

Švýcarsko odmítlo Německu reexport munice pro německá bojová vozidla pěchoty na Ukrajinu, píše švýcarský list Sonntags Zeitung. 24.04.2022, Sputnik Česká republika

Noviny upřesnily, že vozidla typu Marder potřebují munici vyrobenou ve Švýcarsku, ale Konfederace omezuje její předávání do zón konfliktů.Mluvčí švýcarského Státního sekretariátu pro ekonomiku sdělil, že Berlín zaslal dvě příslušné žádosti.Včera přišla zpráva, že německý obranný koncern Rheinmetal zaslal vládě úřední žádost o schválení prodeje Ukrajině 100 bojových vozidel pěchoty typu Marder. Šéf společnosti Armin Papperger vyslovil předtím souhlas s poskytnutím Kyjevu tanků Leopard 1.Kancléř Olaf Scholz předtím říkal, že zásoby Bundeswehru jsou prakticky vyčerpány a možnost pomáhat Ukrajině zbraněmi již neexistuje. Nicméně německá vláda spolupracuje s obrannými koncerny v této otázce, dodal.Moskva nejednou upozornila na to, že se Západ snaží prodloužit konflikt na Ukrajině dodávkami zbraní, a varovala, že vojenské náklady budou legitimním cílem pro ruské letectvo na ukrajinském území.Rusko zahájilo 24.února vojenskou operaci s cílem denacifikace a demilitarizace Ukrajiny. Podle prezidenta Vladimira Putina spočívá její cíl v „ochraně lidí, kteří byli osm let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že ozbrojené síly útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinskou armádu a že již podstatně snížily úroveň vojenského potenciálu Ukrajiny. Za hlavní úkol označilo ministerstvo obrany osvobození Donbasu.

