Telegraph se dozvěděl o plánech na obnovení těžby uhlí v Británii kvůli Rusku

Telegraph se dozvěděl o plánech na obnovení těžby uhlí v Británii kvůli Rusku

Ve Velké Británii zvažují možnost otevření uhelného dolu poprvé po 30 letech kvůli snížení dodávek energetických zdrojů z Ruska, píše list The Telegraph s... 24.04.2022, Sputnik Česká republika

Podle novinové zprávy hodlá ministr bytové výstavby Michael Gove schválit výstavbu dolu v anglickém hrabství Cumbria. Projekt byl připraven již před několika roky a schválen v říjnu 2020, avšak za půlroku podnikla vláda jeho další prověrku kvůli protestům aktivistů a ochránců přírody.Dnes ale ministři změnili názor kvůli situaci na Ukrajině a hodlají otevřít důl, píše The Telegraph. Gove má schválit rozhodnutí do 7. července, avšak zdroje tvrdí, že se to může stát mnohem dříve, například v polovině května.V dole mají podle plánu těžit koksovatelné uhlí, které budou použité v ocelárnách. Do zahájení ruské operace dovážela Velká Británie 40% koksovatelného uhlí z Ruska, upřesnil list.Britská ministryně zahraničí Liz Trussová vyhlásila 6. dubna nové sankce proti Rusku. Ve svém projevu prohlásila, že ke konci roku 2022 získá stát nezávislost na dodávkách uhlí a ropy z Ruska, a jakmile to bude možné, zruší také dovoz plynu.EU již schválila rozhodnutí o zrušení dodávek ruského uhlí, v rámci pátého sankčního baličku byl zakázán nákup, import nebo tranzitní doprava uhlí a dalších tuhých užitkových nerostů z Ruska.Zákaz začne platit 10. srpna, do 9. srpna mají strany možnost plnit smlouvy uzavřené do 9. dubna.

