Trump prohlásil, že Bidenova stisknutí rukou s prázdnotou !vedou USA do pekla“

Bývalý hlava Bílého domu Donald Trump učinil prohlášení, že nynější administrativa USA, která přišla k moci v důsledku podle jeho mínění „zfalšovaných“ voleb... 24.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-24T09:54+0200

Trump to řekl v projevu na mítinku svých stoupenců v okruhu Delaware, stát Ohio.Podle názoru bývalého šéfa Bílého domu je za to odpovědný dnešní prezident Joe Biden, který „absolutně nerozumí tomu, co se děje.“Naznačil tím, jak připomíná informační agentura, na dva případy, když Biden natáhl po ukončení úředních akcí ruku jako k stisknutí, ale před sebou nikoho neměl.Trump také připomněl shromážděným na mítinku růst cen benzínu. V době vlády předcházející administrativy pod jeho vedením činila cena galonu benzínu (4,55 litru) 1,9 dolaru, dnes dosáhla osmi dolarů.Bývalý americký lídr dodal, že v době, kdy byl hlavou státu, inflace fakticky nerostla, ale za dobu vlády demokratů překonává rekordy.

