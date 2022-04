https://cz.sputniknews.com/20220424/v-rakousku-vystoupili-proti-plnopravnemu-clenstvi-ukrajiny-v-eu-18220621.html

V Rakousku vystoupili proti plnoprávnému členství Ukrajiny v EU

V Rakousku vystoupili proti plnoprávnému členství Ukrajiny v EU

Hlava rakouského ministerstva zahraničí Alexander Schallenberg prohlásil, že plnoprávné členství Ukrajiny v Evropské unii není účelné. Cituje ho list Heute. 24.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-24T19:04+0200

2022-04-24T19:04+0200

2022-04-24T19:04+0200

svět

rakousko

ukrajina

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/18220713_0:0:3302:1858_1920x0_80_0_0_343e3ae9b23f23b3dcb32a459d2cf7c0.jpg

Ve svém projevu na summitu evropských médií v Lech am Arlbergu 23. dubna poukázal ministr na nutnost nalezení jiného modelu navázání vztahů mezi Ukrajinou a EU. Podle jeho názoru je v této otázce potřebná pružnost.Schallenberg přitom podpořil další upevnění vztahů mezi Kyjevem a Bruselem.Politolog Aždar Kurtov řekl 20. dubna v rozhovoru pro list Izvestija, že Ukrajina může sotva počítat s členstvím v EU v krátkodobé a střednědobé perspektivě. Podle jeho slov byly státy, jež se ucházely o vstup, tradičně povinné během všech let existence unie vstoupit do Severoatlantické aliance, Expert vysvětlil, že to byla svérázná prověrka z loajality.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předal 18. dubna zástupci EU v Kyjevě Mattimu Maasikasovi vyplněný dotazník na získání statutu kandidátské země k vstupu do EU. Velvyslanec EU obdržel dva díly vyplněné ankety.Příští den potvrdil zástupce Eurokomise Eric Mamer, že EU obdržela první část ankety na poskytnutí Kyjevu statutu kandidátské země pro vstup do EU.Hlava Eurokomise Ursula von der Leyenová sdělila 10. dubna, že obyčejně trvá proces vstupu země do EU několik let, avšak situace s Ukrajinou je extraordinární. Ukrajina je, podle jejích slov, součástí evropské rodiny.Ukrajinská Rada národní bezpečnosti a obrany schválila koncem července 2021 strategii zahraniční politiky, která stanoví kurs na vstup do EU a NATO a je zaměřena na odpor politice Ruska.

rakousko

ukrajina

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rakousko, ukrajina, eu