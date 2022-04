Objednávky na ruský plyn pro Evropu stouply na 51,7 milionu krychlových metrů

https://cz.sputniknews.com/20220425/objednavky-na-rusky-plyn-pro-evropu-stouply-na-517-milionu-krychlovych-metru-18220936.html

Objednávky tranzitu plynu z Ruska do Evropy stouply na 51,7 milionu krychlových metrů. V neděli to sdělil novinářům mluvčí společnosti Gazprom Sergej... 25.04.2022, Sputnik Česká republika

„Gazprom uskutečňuje dodávky ruského plynu pro tranzit přes ukrajinské území podle harmonogramu, v souladu s objednávkami evropských odběratelů, 24. dubna to činí 51,7 milionu krychlových metrů,“ cituje ho Gazeta.Ru. Maximální ukazatele objednávek evropských zemí byly na začátku března, kdy dosáhly objemu 109,6 milionu kubíků.Poté, co Rusko zahájilo v únoru speciální operaci na ochranu Donbasu, prohlásily mnohé evropské státy, že zvažují otázku zavedení embarga na ruské energetické zdroje. Avšak nikoli všechny evropské státy souhlasily s tímto návrhem, a to kvůli obavám z těžkých následků tohoto rozhodnutí.Například předseda Asociace německých obchodně-průmyslových komor Martin Wansleben 24. dubna prohlásil, že embargo na ruský zemní plyn bude „skutečnou katastrofou“, a proto jeho vyhlášení v Německu nelze ničím odůvodnit. Podle jeho názoru bude ekonomika země v případě zřeknutí se ruských paliv zcela neschopná.Centrum pro rozvoj energetiky představilo 4. dubna březnovou zprávu Rozbití paradigmatu, v níž informovalo o perspektivách palivového trhu na Západě a v Rusku. Experti jsou přesvědčeni, že Evropa nedokáže v nejbližší době odmítnout ruský plyn.Rusko zahájilo operaci s cílem ochrany civilistů v Donbasu 24. února. V Moskvě vysvětlili, že úkolem speciální operace je demilitarizace a denacifikace Ukrajiny, jejichž provedení je pro Rusko nezbytné k zajištění vlastní bezpečnosti. Rozhodnutí bylo přijato v souvislosti s vyhrocením situace v regionu v důsledku ostřelování ze strany ukrajinské armády.

