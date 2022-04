https://cz.sputniknews.com/20220425/primator-kyjeva-informoval-o-castecne-demontazi-pamatniku-pratelstvi-narodu-18224599.html

Primátor Kyjeva informoval o částečné demontáži památníku Přátelství národů

„Tento týden demontujeme bronzovou sochu dvou dělníků, instalovanou v roce 1982 ‚na počest znovusjednocení Ukrajiny s Ruskem‘. <...> Z centra Kyjeva bude odstraněno osm metrů kovu takzvaného přátelství mezi dvěma národy,“ napsal primátor.Kompozice obsahuje tři prvky: dvě bronzové sochy dělníků - ukrajinského a ruského - kteří drží ve zdvižených rukou sovětský Řád přátelství národů a stuhu vlající ve větru, sousoší z červené žuly s výjevem z Perejaslavské rady a titanový oblouk zobrazující duhu, která se klene nad těmito prvky. Na podstavci pomníku je nápis v ruštině a ukrajinštině: „Na počest znovusjednocení Ukrajiny s Ruskem“.Sochy dělníků jsou vysoké 6,2 metru. Památník se stavěl čtyři roky a byl odhalen v roce 1982, na počest 60. výročí založení SSSR.Podle slov primátora Klička hodlají kyjevské orgány také uzavřít a následně rozebrat žulové sousoší, ale ponechat oblouk. „Uzavřeme to krycími materiály a také to rozebereme později, protože je tam složitější postup a zabere to více času. Oblouk z titanových plechů přejmenujeme - staré symboly získávají nový význam. A podsvítíme to barvami ukrajinské vlajky,“ řekl Kličko.O osudu památníku v Kyjevě se diskutuje již několik let. Jak uvedla agentura RIA Novosti Ukrajina, v květnu 2014 navrhl předseda městské správy Kyjeva Vladimir Bondarenko, aby byl památník zbourán a na jeho místě postaven kostel. V září 2015 navrhl totéž hlavní architekt Kyjeva Serhij Celovalnik. Prohlásil, že oblouk je zbytečný a památník nemá žádnou uměleckou hodnotu.V roce 2016 ukrajinský ministr kultury Jevhen Nyščuk řekl, že oblouk by měl být zbourán a na jeho místě by měl být postaven pomník vojákům, kteří se po roce 2014 účastnili konfliktu na východě země. Ukrajinské ministerstvo kultury po nějaké době upřesnilo, že o osudu oblouku dosud přemýšlí, ale sochy budou určitě rozebrány.

