Putin: Na Ukrajině byla odhalena fakta o porušení mezinárodního práva nacisty

Během operace na Ukrajině byla zjištěna fakta o porušování mezinárodního práva nacisty, včetně vražd, řekl ruský prezident Vladimir Putin na rozšířeném... 25.04.2022, Sputnik Česká republika

„V rámci speciální operace na Donbasu a Ukrajině byla odhalena fakta masového a hrubého porušení norem mezinárodního práva ze strany neonacistických útvarů Ukrajiny a zahraničních žoldáků. Jde o vraždy civilistů, používání lidí včetně dětí jako živého štítu a dalších zločinech,“ řekl Putin.Tyto a „do očí bijící provokace vůči našim ozbrojeným silám s využitím zdrojů zahraničních médií a sociálních sítí“ vyžadují podle Putina důkladné prošetření.Putin během svého projevu na zasedání generální prokuratury také uvedl, že Rusko čelí bezprecedentnímu sankčnímu tlaku.Poznamenal, že Západ má za úkol rozdělit ruskou společnost a zničit Rusko zevnitř, ale to se mu nedaří.Prezident Ruska v rámci svého projevu také vyzval Generální prokuraturu Ruské federace k tomu, aby poskytla právní pomoc uprchlíkům z Donbasu.„Zvláštní pozornost by měla být věnována těm lidem, kteří přijíždějí do Ruska z Ukrajiny, z Doněcku, z Luhanské lidové republiky, dnes jich je už asi milion, včetně přes sto tisíc dětí. Lidé, kteří své domovy nuceně opustili, nemají vždy doklady potřebné pro získání materiální a zdravotní péče. Žádám proto Generální prokurátoru, aby lidem poskytovala právní pomoc, chránila jejich práva a posuzovala žádosti obětí, co nejrychleji. Pomozte jim,“ vyzval Putin.

