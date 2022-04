https://cz.sputniknews.com/20220425/rusko-zaslalo-usa-notu-s-pozadavkem-na-zastaveni-dodavek-zbrani-kyjevu-18222563.html

Rusko zaslalo USA nótu s požadavkem na zastavení dodávek zbraní Kyjevu

Moskva zaslala Washingtonu nótu s požadavkem, aby nedodával víc zbraně Kyjevu, V rozhovoru pro televizi Rossija 24 o tom promluvil ruský velvyslanec v USA... 25.04.2022, Sputnik Česká republika

USA dodaly, podle diplomata, Kyjevu zbraně celkem za 800 milionů dolarů. Diplomat řekl, že tato obrovská částka vůbec „nepřispívá k diplomatickému překonání konfliktu.“Předtím napsal o tom, že Moskva zaslala USA nótu, v které odsoudila dodávky zbraní Ukrajině, list The Washington Post. V dokumentu se podle údajů novin psalo, že dodávky Kyjevu „nejcitlivějších zbrojních systémů“ „přilévají oleje do ohně“ a mohou „ mít nepředvidatelné následky.“Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová potvrdila 16. dubna, že Moskva zaslala nótu, ale její obsah neprozradila. Podle jejích slov byla nóta zaslána „všem státům.“Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová zase považovala nótu Moskvy za „plané hrozby.“ „Nechci spekulovat ohledně planých hrozeb nebo vyhrůžek ze strany prezidenta Ruska Vladimira Putina a ruského vedení,“ řekla v odpovědi na příslušnou otázku.Západní státy včetně USA zvýšily dodávky zbraní Ukrajině kvůli ruské vojenské operaci. Prezident USA Joe Biden informoval naposledy 21. dubna o vojenské pomoci Kyjevu v částce 800 milionů dolarů. Washington se snaží pomoci Kyjevu, aby měl maximálně silné pozice „jak na bojišti, tak na jednáních,“ řekl poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost Jake Sullivan.Ruská vláda kritizuje dodávky západními státy zbraní Ukrajině. Antonov nazval tyto dodávky „pumpováním“ a vyslovil jistotu, že se značná část zbraní dostane na Ukrajině do rukou „gangsterů, nacistů, teroristů a kriminálníků.“ Ruské ministerstvo zahraničí varovalo, že konvoje s cizími zbraněmi budou terčem pro ruskou armádu. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov zase poznamenal, že dodávky Ukrajině západních zbraní nezabrání Rusku v dosažení vytčených cílů vojenské operace.

