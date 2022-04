https://cz.sputniknews.com/20220425/ukrajina-odmitla-zmeny-v-ustave-v-otazce-nato-18223487.html

Ukrajina odmítla změny v ústavě v otázce NATO

Ukrajina odmítla změny v ústavě v otázce NATO

Ukrajina nehodlá dělat změny v ústavě, která stanovuje kurs na vstup do NATO. Prohlásil to 25. března předseda Nejvyšší rady Ruslan Stefančuk v rozhovoru pro... 25.04.2022, Sputnik Česká republika

„Změny v ústavě nejsou a nikdy nebudou samoúčelné. Je to nástroj. Nikdo nikdy neměl z toho blaho,“ řekl.Přitom málokdo podle jeho názoru udělal v parlamentu tolik jako on pro vstup Ukrajiny do NATO.Vedoucí ruské delegace Vladimir Medinskij 30. března sdělil, že ukrajinská delegace zveřejnila na jednáních zakotvené principy eventuální budoucí dohody, které stanovují zřeknutí se vstupu do NATO.Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Oleksij Arestovyč předtím 19. března prohlásil, že bývalý prezident Petro Porošenko je částečně vinný z toho, co se dnes děje v zemi, poněvadž provokoval Rusko zařazením do ústavy bodu o vstupu Ukrajiny do NATO. Arestovyč poznamenal, že Porošenko již tenkrát věděl, že NATO nikdy nepřijme Ukrajinu. 18.března nevyloučil Stefančuk v přenosu televize Ukrajina 24 zařazení změn do ústavy v otázce snahy země o vstup do NATO.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj učinil rovněž 15. března prohlášení o nutnosti přiznat fakt, že nehledě na slova o otevřených dveřích nehodlá aliance přijmout Ukrajinu.V únoru 2019 podepsal tehdejší prezident Ukrajiny Petro Porošenko zákon, který zakotvil v ústavě kurs vstupu do EU a NATO. V preambule ústavy se praví o „evropské identitě ukrajinského národa a nezvratnosti evropského a euroatlantického kursu“. Kromě toho stojí v článku č.102 základního zákona, že prezident je „garant realizace strategického kursu státu“ na členství v EU a NATO.Od poloviny února se na Donbasu zhoršila situace kvůli ostřelování ze strany ukrajinských vojáků. Úřady Doněcké a Luhanské lidové republiky se obrátily na Moskvu o pomoc a zorganizovaly evakuaci civilistů do RF. Ruský prezident Vladimir Putin podepsal 21. února výnos o uznání nezávislosti republik a 24. února oznámil zahájení speciální operaci na ochranu Donbasu.

