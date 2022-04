https://cz.sputniknews.com/20220426/generalni-tajemnik-osn-prijel-do-ruska-putin-mu-vysvetlil-rusky-pohled-na-deni-na-ukrajine-18229688.html

Generální tajemník OSN přijel do Ruska. Putin mu vysvětlil ruský pohled na dění na Ukrajině

Putin na setkání s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem zdůraznil, že celý problém kolem Ukrajiny vznikl po tamním převratu v roce 2014. 26.04.2022, Sputnik Česká republika

„Vím o vašem znepokojení v souvislosti s ruskou vojenskou operací v Donbasu na Ukrajině. Myslím, že to bude jádrem našeho dnešního rozhovoru. V tomto ohledu bych chtěl pouze zdůraznit, že celý problém vznikl po státním převratu, který byl proveden na Ukrajině v roce 2014. To je očividný fakt. Můžeme to nazývat jakkoliv... ale byl to skutečně protiústavní převrat,“ řekl Putin.Když Ukrajina prohlásila, že nebude dodržovat Minské dohody, Rusko bylo nuceno uznat nezávislost Doněcké a Luhanské lidové republiky v zájmu ukončení genocidy, řekl Putin.Putin připomněl, že poté, co Rusko uznalo nezávislost LLR a DLR, tyto republiky požádaly „o poskytnutí vojenské pomoci kvůli tomu, že jsou vystaveny vojenskému působení, vojenské agresi“, a Ruská federace byla nucena to udělat zahájením speciální vojenské operace.Rozhovory v Turecku přinesly zásadní průlom ohledně Ukrajiny, řekl ruský prezident Vladimir Putin.„Chci Vás informovat, že navzdory tomu, že probíhá i vojenská operace, stále doufáme, že se nám podaří dosáhnout dohod právě diplomatické cestou. Vyjednáváme. Neodmítáme jednání,“ dodal Putin.„Bohužel, po dosažení dohod a po našich, podle mého názoru zcela jasně prokázaných záměrech vytvořit příznivé podmínky pro pokračování jednání, jsme ve městě Buča narazili na provokaci, se kterou ruská armáda nemá nic společného. Víme, kdo to udělal. Víme, kdo tuto provokaci připravil, jakými prostředky a jací lidé na tom pracovali,“ řekl.Putin se na schůzce s generálním tajemníkem OSN vyjádřil k situaci v Mariupolu a k tomu, že v Azovstalu jsou civilisté.„Ano, skutečně, slyšíme od ukrajinských úřadů, že tam jsou civilisté. Ale pak jsou příslušníci ukrajinské armády povinni je propustit. Nebo se pak chovají jako teroristé v mnoha zemích světa, jako ISIS* (teroristická organizace zakázaná v Ruské federaci - red.) v Sýrii, schovávající se za civilní obyvatelstvo. Nejjednodušší je propustit tyto lidi. Není nic jednoduššího,“ řekl.Vladimir Putin označil zadržování civilistů ukrajinskou armádou na závodě Azovstal v Mariupolu za zločin a dodal, že Ruská federace je v kontaktu s těmi, kteří na závodě sedí.Ruský prezident Vladimir Putin mimo jiné informoval generálního tajemníka OSN, že se vzdalo téměř 1300 ukrajinských vojáků, zraněným je poskytována lékařská péče, a nabídl OSN a MVČK, aby se podívaly, pokud chtějí, v jakých podmínkách se nacházejí ukrajinští váleční zajatci.„Pokud chcete, vážený pane generální tajemníku, i zástupci Mezinárodního červeného kříže a zástupci OSN, vidět, v jakých podmínkách a kde se nacházejí, jak se zachází se zraněnými - prosím, jsme ochotni takovou možnost poskytnout,“ řekl Putin na setkání s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem.Putin také diskutoval s Guterressem o Kosovu a statusu LLR a DLR.Ruský prezident v reakci na Guterresovu námitku, že OSN neuznává Kosovo, připomněl, že nezávislost Kosova je uznána řadou zemí i mezinárodním soudem.

