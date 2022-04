https://cz.sputniknews.com/20220426/namestek-britskeho-ministra-obrany-vyzval-kyjev-k-utoku-na-ruske-vojenske-objekty-18228530.html

Náměstek britského ministra obrany vyzval Kyjev k útoku na ruské vojenské objekty

Náměstek britského ministra obrany James Geppi prohlásil, že Ukrajina má legitimní právo na útok na vojenská zařízení na území Ruska s cílem narušení logistiky... 26.04.2022

„Je mi líto všech ztracených životů, jak mezi vojáky, tak i civilisty. Britská vláda bude hovořit o nevybíravých akcích bez ohledu na to, která ze stran se jich dopustí. Pro Ukrajinu je ale naprosto legitimní, pokud bude útočit na Rusko, aby narušila logistiku. Pokud tyto ruské dodávky nebudou narušeny, tak to přímo povede k úmrtím a krveprolitím na území Ukrajiny,“ uvedl Geppi ve vysílání Times Radio, když odpovídal na otázku, zda Británie podporuje ukrajinské údery na ruské území, zejména na sklady paliva. Zdůraznil, že Ukrajina, která se nachází ve stavu konfliktu, musí „udeřit do hlubokého týlu nepřítele, aby zaútočila na jeho logistické linie, zásoby paliva a muniční sklady“. V reakci na otázku, zda nepovede k eskalaci fakt, že Británií dodávaná výzbroj pro obranné účely Ukrajiny bude používána mimo její území, Geppi uvedl, že mnoho zemí používá importní systémy. Oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová okomentovala slova náměstka britského ministra obrany Jamese Geppi a prohlásila, že „hloubka letu“ myšlenky vedení Ministerstva obrany Velké Británie ustupuje jen inteligenci vedení ministerstva zahraničí této země. „Uvědomujeme si správně, že v zájmu „narušení logistiky vojenských dodávek“ může Rusko útočit na vojenské cíle na území těch zemí NATO, které dodávají zbraně kyjevskému režimu? Vždyť to přímo vede ke smrti a krveprolití na území Ukrajiny. Pokud vím, právě Británie je jednou z těchto zemí,“ napsala Zacharovová na svém Telegram.

