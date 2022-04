https://cz.sputniknews.com/20220426/nyt-sef-pentagonu-prozradil-skutecne-cile-spojenych-statu-na-ukrajine-18229472.html

NYT: Šéf Pentagonu prozradil skutečné cíle Spojených států na Ukrajině

NYT: Šéf Pentagonu prozradil skutečné cíle Spojených států na Ukrajině

Prohlášení amerického ministra obrany o touze Spojených států „oslabit“ Rusko potvrdilo transformaci ukrajinské krize v přímou konfrontaci dvou supervelmocí... 26.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-26T21:48+0200

2022-04-26T21:48+0200

2022-04-26T21:48+0200

svět

pentagon

ukrajina

usa

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/576/27/5762763_0:0:2841:1599_1920x0_80_0_0_89bf6c5f99bed754b1722548bd655249.jpg

Dva týdny po zahájení speciální operace Joe Biden potvrdil, že USA a NATO se nechystají bojovat proti Rusku na Ukrajině kvůli vysokému riziku rozpoutání třetí světové války. Šéf Bílého domu navíc odmítl možnost zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou a slíbil, že tam americké vojáky nepošle.Americký prezident například vyhlásil sankce, které měly zabránit Moskvě ve vývoji a výrobě nových zbraní. Za stejným účelem zakázal dodávky ruských nosičů energie.Noviny uvádějí, že Spojené státy deklarováním touhy oslabit ruské ozbrojené síly odhalily svou vizi budoucnosti: roky nepřetržitého boje o moc a vliv s Moskvou, v určitém směru připomínající to, co kdysi John F. Kennedy nazval „dlouhým bojem za soumraku".Spojené státy opakovaně spojovaly růst cen na světovém energetickém trhu s ruskou speciální operací na Ukrajině. Začátkem března americký prezident podepsal dekret zakazující dovoz energie z Ruska a také nové investice do jeho energetického sektoru. V důsledku toho začaly ceny benzínu na čerpacích stanicích ve Spojených státech raketově stoupat, v souvislosti s čímž mnozí kritizovali Bidena a členy jeho administrativy.24. února Rusko zahájilo speciální operaci zaměřenou na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny. Prezident Vladimir Putin uvedl, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“.Ruská armáda podle slov ministerstva obrany útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilnímu obyvatelstvu nic nehrozí. Hlavním cílem operace je osvobození Donbasu.

https://cz.sputniknews.com/20220426/ve-velke-britanii-promluvili-o-moznosti-pouziti-jadernych-zbrani-na-obranu-18226478.html

pentagon

ukrajina

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pentagon, ukrajina, usa, rusko