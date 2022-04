https://cz.sputniknews.com/20220426/v-nizozemsku-se-zajimaji-o-puvod-prijmu-zelenskeho-ve-vysi-850-milionu-dolaru-18225400.html

V Nizozemsku se zajímají o původ příjmů Zelenského ve výši 850 milionů dolarů

V Nizozemsku se zajímají o původ příjmů Zelenského ve výši 850 milionů dolarů

Nizozemská strana Fórum pro demokracii (FVD) se zajímá o původ 850milionového jmění ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jak vyplývá ze zprávy na... 26.04.2022, Sputnik Česká republika

„Podle různých odhadů se Zelenského jmění odhaduje na 850 milionů dolarů. Většinu této částky dostal až v době svého prezidentování. Odkud se tyto peníze vzaly? A co je ještě důležitější - kam jdou,“ ptají se ve FVD.Například loni rodina Zelenských přiznala za rok 2020 příjem 817 tisíc dolarů, z toho plat hlavy státu činil 12 tisíc. Kromě toho Zelenskyj uvedl licenční poplatky ve výši 166,4 tisíce dolarů a novou nemovitost pro dočasné použití - státní chatu.V říjnu 2021 se ukrajinský prezident ocitl v centru skandálu souvisejícího s takzvaným „Pandora Papers“, v němž je uvedeno asi 35 současných a bývalých politiků a více než 300 úředníků ze stovky zemí, kteří jsou obviněni z účasti v offshore schématech. Ukrajinští novináři Zelenského podezřívali, že využívá offshore společnosti, aby jeho rodina mohla profitovat z podnikání v zahraničí, aniž by to deklaroval.Fórum pro demokracii již připomnělo, že ukrajinský prezident se objevuje ve velmi pochybných finančních záležitostech. V březnu strana odmítla poslouchat jeho on-line projev v nizozemském parlamentu s tím, že je nevhodné dělat ze Zelenského „polovičního svatého“ a postavit se na jeho stranu v konfliktu na základě emocí. Kromě toho poslanci připomněli, že příslušníci ukrajinských ozbrojených sil často pózují s nacistickými symboly, a byli zděšeni záběry na sociálních sítích s násilnými činy vůči ruským válečným zajatcům.

