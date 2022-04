https://cz.sputniknews.com/20220426/ztraty-skody-mohou-presahnout-20-miliard-experti-odhalili-nasledky-zastaveni-zavodu-v-rf-18227609.html

Ztráty ŠKODY mohou přesáhnout 20 miliard. Experti odhalili následky zastavení závodů v RF

Ztráty ŠKODY mohou přesáhnout 20 miliard. Experti odhalili následky zastavení závodů v RF

Začátkem března Volkswagen Group a jí vlastněná Škoda Auto oznámila zastavení výroby ve dvou ruských závodech. Platí to i pro vývoz hotových vozů do RF... 26.04.2022

Kvůli událostem na Ukrajině německý koncern Volkswagen Group rozhodl o zastavení svých závodů v Kaluze a Nižním Novgorodu od 3. března. Své rozhodnutí s okamžitou platností oznámil na sociální sítí.Továrna v Kaluze vyrábí nejen model Škoda Rapid, ale také Volkswagen Tiguan a Volkswagen Polo. Probíhá zde také montáž Audi Q7 a Audi Q8. Kromě toho se zde vyráběly benzinové motory 1.6 MPI série EA211. V Nižném Novgorodu ve spolupráci s GAZem se vyrábí modely Škoda Kodiaq, Karoq, Octavia a Yeti, ale také Volkswagen Taos.Dle údajů Volkswagen Group továrna v Kaluze může dodávat 130 tisíc aut ročně. Maximální výrobní kapacita nižegorodské továrny je 225 tisíc aut a 150 tisíc motorů ročně. Koncern spojuje sedm značek: Volkswagen osobní vozy, Volkswagen užitkové vozy, Škoda, Audi, Lamborghini, Bentley a Ducati. Auta vyráběné koncernem v ruských závodech jsou určena také k vývozu do zemí SNS (Bělorusko, Ázerbájdžán, Kazachstán, Arménie, Tádžikistán, Uzbekistán).Ztráty české automobilky se v případě pozastavení exportu do Ruska mohou vyšplhat ročně na 20 miliard korun. Částka byla stanovena podle údajů Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) a ČSÚ. Mluvčí sdružení autoprůmyslu Vojtěch Severýn prohlásil: „V roce 2020 export hotových vozidel do Ruska činil 360 milionů korun a vývoz dílů asi 22,5 miliardy Kč. Většinu z objemu dílů tvořily součástky pro škodovky vyráběné v Rusku.“Tato částka s velkou pravděpodobností nezahrnuje investiční náklady koncernu do stavby výrobních linek továren, ani náklady na zaměstnance v Rusku. Značné ztráty kvůli zastavení místní výroby automobilek nesou i prodejci hotových aut. V materiálu se tyto dodatečné možné ztráty pokusíme odhadnout.Význam ruského trhuPro Škodu Auto Rusko představovalo druhý největší trh na světě. Jedničkou je tradičně Německo a na třetím místě v žebříčku je Česká republika. Dle dostupných statistik v předminulém postcovidovém roce prodej nových modelů činil 94 632 kusů. V roce 2021 se zde prodalo 90 443 aut.„Ruský trh by pro nás měl v dobrých časech potenciál až 160 tisíc vozů, takže to bude vždy něco přes deset procent našeho objemu. Je to velice významný trh, na který jsme velmi sázeli, hodně jsme do něj investovali. Škoda Auto převzala zodpovědnost za řízení tohoto regionu, takže je to velmi znatelná ztráta,” řekl člen představenstva automobilky Škoda Auto a prezident českého Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn.Od konce roku 2021 Škoda zastupuje Volkswagen Group na rozvojových trzích v Indii, Rusku a Severní Africe, kde zavádí globální platformu pro nové modely se spalovacími motory. Škoda tak činí v rámci strategie 2030 zaměřené na obsazení pozice nejúspěšnějšího evropského výrobce automobilů na růstových trzích. Splnění záměru je zatím ve vzduchu kvůli aktuální situaci ve výrobě v Rusku a na dodavatelských závodech Ukrajiny.Značka Škoda se těší dlouhodobé oblibě mezi ruskými zákazníky. Bestsellerem v Rusku je Rapid. V minulém roce se Škoda Rapid PA II stala osmým nejprodávanějším vozem v Rusku. Z hlediska celkových prodejů v RF se Škoda umístila na šestém místě. V předcovidovém roce 2019 se Škoda Superb umístila na 4. místě mezi sedany v Rusku. Nyní je lídrem Lada Granta a Kia Sportage.Podmínky pro návrat VW Group do Ruska lze zatím těžko odhadnoutDalší vývoj výroby v továrnách v Rusku bude záviset na budování nových dodavatelských řetězců a rozhodnutí o vlastnictví závodů, řekl v komentáři Igor Moržaretto, obchodní partner agentury Autostat a komentátor automobilového průmyslu.Dle experta všechny evropské firmy, které již řadu let výkonně pracují na ruském trhu, nyní zvažují, jak mohou dále pokračovat a posílat komponenty potřebné k montáži aut. Týká se to nejen Škody Auto a jejího mateřského koncernu Volkswagen, ale obecně všech evropských, japonských a korejských výrobců. Nyní z 20 závodů fungují v Rusku pouze tři.K problémům s výrobou docházelo i v roce 2021Potíže s výrobou v Evropě přetrvávaly již za doby pandemie. Nedostatek vodičů v letech 2020-2021 již způsobil dočasné zastavené výroby jak v České republice, tak na Slovensku. K vyřešení nedostatků komponentu by mohlo dojit spíše ve druhem pololetí letošního roku. Dle slov předsedy představenstva koncernu Volkswagen Herberta Diesse výpadek výroby v Evropě potrvá do konce roku. Přesto automobilka počítá s vývojem vlastních polovodičů, které si nechá vyrobit u dodavatelů pro budoucí generaci aut.Podobnou informaci o výrobě závodů v EU potvrdil v komentáři Moržaretto. „Co se týče Evropy, podle prognóz do konce roku bude možné vyřešit problém s nedostatkem čipů a zavede se normální výroba. Když jsme o tom mluvili před třemi měsíci, říkali jsme v Evropě a v Rusku. Nyní je obnovení výroby v Rusku obecně těžké, protože mikročipy jsou na seznamu sankčního zboží,“ uvedl expert.Otázka vlastnictví a investic do výrobyDobu návratu k výrobě v ruských továrnách Volkswagen Group nyní podle Moržaretta lze těžko odhadnout. Pokud by šlo o konzervaci výroby, jedná se o jednu výši nákladu. Jestli se koncern rozhodne pro částečný nebo kompletní prodej majetku, dojde k jiným nákladům. Třetí variantou by mohlo být, že koncern čeká ještě jeden měsíc a pak se rozhodne pro nákup komponentů od Číny.„Ve hře je víc variant a volba koncernu záleží na mnoha faktorech. V první řádě na politice, ale i ekonomice. Logistika vyjde draho za všech okolností,“ hodnotí Moržaretto.Dle údajů z roku 2007 celková investice Škody Auto a koncernu Volkswagen Group do továrny v Kaluze činila 400 milionu eur (zhruba 11,1 miliard korun za kurzu 27,76 Kč za euro v roce 2007). Přitom 40 % výroby tvoři vozy Škoda. Co se týče výrobní línky v Nižním Novgorodu, byla budována na základě továrny GAZ v roce 2012. Úprava produkční linky si vyžádala investice 276 milionů dolaru. Z toho společnost GAZ přispěla 109 miliony a zahraniční partner – 167 miliony dolarů (zhruba 3,2 miliard korun za kurzu 19,58 Kč za euro v roce 2012). Dohromady výrobní investice do dvou závodů činily 14,3 miliard korun. V případě rozhodnutí německého koncernu o kompletním ukončení svého působení v Rusku lze tyto náklady zahrnout do ztrát společnosti. Vedení koncernu k této možnosti se ovšem nevyjadřovalo.Ztráty dealerůV neposlední řadě následky zastavení továren cítí prodejci hotových aut v Rusku. Obrátili jsme se na Sdružení ruských automobilových prodejců ASROAD. Tisková mluvčí sdružení Věra Pavlova v komentáři Sputniku uvedla, že pokles zisku dealerů v prvním čtvrtletí tohoto roku tvoří 30 %. V březnu snížení prodeje hotových vozu je 63 % v porovnání se stejným obdobím v minulém roce. Z toho podle Pavlové lze vyvodit, že tržby automobilových prodejců v tomto roce klesnou, a to až dvojnásobně či trojnásobně.Prostoj továren a náklady na pracovníkyZastavení činností továren také přímo zasahuje ruské pracovníky. Zejména počet zaměstnanců továrny v Kaluze na začátku letošního roku činí 4 200 zaměstnanců. Potvrdil to Sputniku předseda odboru zaměstnanců automobilového a zemědělského strojírenství v RF Andrej Fefelov.„Nyní zaměstnanci dostávají příspěvek na částečný úvazek. Továrna je ve ztrátovém čase. Není zcela jasný další osud závodu, zda Volkswagen v Rusku zůstane. Podle toho, jak se koncern rozhodne, budou projednávané další kroky na podporu zaměstnanosti. Uvažuje se o převodu pracovníků na veřejné práce. Finální rozhodnutí o tom zatím nepadlo,“ vysvětlil Fefelov.Celkové náklady koncernu kvůli platbám zaměstnancům během prostoje je nyní těžké stanovit. Ztráty podle Fefelova bez pohyby jsou, továrna je pozastavena, zbytky aut na skladě se rozprodávají. Odborář také podotkl, že všechny značky zvedly ceny vozů kvůli kurzu rublu k euro a dolaru. Spotřebitelská poptávka se proto oslabila.Dle ruského experta Viktora Solnceva zahraniční společnosti v RF mohou během zastavené výroby a placení svým zaměstnancům setrvat po dobu dvou měsíců. V komentáři pro portál Novyje Izvěstija Solncev porovnal aktuální situace s dobou za pandemie.Dle jeho slov během lockdownu došlo k podobnému stavu: nejpřísnější epidemické opatření trvala dva měsíce, což znamená, že nyní mohou společnosti ve své činnosti pokračovat dva měsíce až čtvrtletí. „Všechno záleží na tom, v jakém psychologickém stavu bude západní komunita, aby se společnosti do Ruska vrátily bez reputačního rizika,“ shrnul Solncev.

2022

