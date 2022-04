https://cz.sputniknews.com/20220427/arestovic-pohrozil-obsazenim-podnestri-pokud-o-to-moldavsko-pozada-18232450.html

Arestovič pohrozil obsazením Podněstří, pokud o to Moldavsko požádá

Arestovič pohrozil obsazením Podněstří, pokud o to Moldavsko požádá

Ukrajina je připravena obsadit Podněstří, prohlásil poradce kanceláře ukrajinského prezidenta Alexej Arestovič na YouTube kanálu Marka Fejgina. 27.04.2022, Sputnik Česká republika

„Nějak bychom to zvládli, je to ale území svrchovaného Moldavska, a proto jen na žádost moldavské strany. Zvládneme to, bude-li třeba,“ odpověděl Arestovič na otázku, jestli je Ukrajina schopna obsadit tento region.V posledních dnech došlo v neuznané Podněsterské moldavské republice (PMR) k několika teroristickým činům. Na budovu ministerstva státní bezpečnosti v Tiraspolu se střílelo z granátometu, v obci Maiac byly vyhozeny do povětří rozhlasové vysílače, ve vesnici Parcani zahřměly výbuchy.V republice byl vyhlášen červený stupeň teroristického nebezpečí, vyšetřovací výbor PMR zahájil trestní řízení podle paragrafu Teroristický čin spáchaný skupinou osob za použití střelných zbraní.Zdroj v Tiraspolu oznámil, že útoky zorganizovali tři neznámí lidé, kteří přicestovali z území Ukrajiny.Kromě toho 27. dubna ohlásilo Ministerstvo vnitra Podněstří výstřely z ukrajinské strany směrem vesnice Cobasna, kde se nacházejí vojenské sklady.Na území Podněstří je dislokována operativní skupina ruských vojsk – nástupkyně 14. vševojskové armády, která se po rozpadu SSSR ocitla pod jurisdikcí Ruska. Hlavními úkoly operativní skupiny jsou mírová mise a ochrana vojenských skladů.

